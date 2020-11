Corona in Wermelskirchen : Inzidenzwert sinkt, DRK Kindergarten in Quarantäne

Wieder geöffnet: Die Kindertagesstätte Grunewald, die in der vergangenen Woche vorsichtshalber geschlossen worden war. Foto: RP/Christian Albustin

Wermelskirchen Der Inzidenzwert im Rheinisch-Bergischen Kreis sinkt von 176 auf 157. In Wermelskirchen sind derzeit 36 Personen mit dem Coronavirus infiziert, neun weniger als noch am Vortag. Die Kitas Grunewald und Bussardweg sind wieder offen, DRK Kindergarten muss in Quarantäne.

Eine gute Nachricht vorweg: Der Inzidenzwert im Rheinisch-Bergischen Kreis sinkt weiter – von 176 auf 157. Von einer entspannten Lage ist der Kreis aber noch weit entfernt. Aktuell sind 30 weitere bestätigte Corona-Fälle im Kreis bekannt geworden, glücklicherweise keiner in Wermelskirchen. In der Stadt sind aber derzeit 36 Personen mit dem Coronavirus infiziert, neun weniger als noch am Vortag. 126 Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne, am Vortag waren es noch 137.

Unter anderem ist seit dieser Woche die DRK Kindertagesstätte Wunderwelt geschlossen, weil eine Person aus dem Personal positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Aus Vorsichtsmaßnahme befinden sich nun alle Kinder und Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Dafür konnte die Stadt die Kindertagesstätte Grunewald wieder öffnen. Die war in der vergangenen Woche vorsichtshalber geschlossen worden, nachdem ein Elternteil positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Da das Kind noch in der Kita war, hatte die Stadt entschieden, „dass es sicherer ist, alle Kinder und Mitarbeiter zu Hause zu lassen, bis wir das Testergebnis vorliegen haben“, sagte Jugendamtsleiter Andreas Voß. „Das ist eine vorsorgliche Entscheidung von uns als Träger, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann.“