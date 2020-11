Interview mit Spatzenhof-Gesellschafter Schmitz-Heinen : "Die Verlustsituation ist zwangsläufig"

Aufgrund der momentanen Unsicherheiten im Gastronomie- und Beherbergungsgewerbe hat das Landhaus Spatzenhof bis auf weiteres geschlossen. V.l. Restaurantleiter Andreas Schaubs, Küchenchef Malte Heß und Wolfgang Schmitz-Heinen. Foto: Jürgen Moll

Wolfgang Schmitz-Heinen geht bevorzugt kalkulierbare Risiken ein. Also zog er als Spatzenhof-Gesellschafter schon anderthalb Wochen vor dem offiziellen Lockdown die Reißlinie und sperrte das Landhaus Mitte Oktober vorübergehend zu. Im Interview verrät der Familienunternehmer, warum er trotz Corona optimistisch bleibt.

Herr Schmitz-Heinen, der Teil-Lockdown zwingt Restaurants entwederzu schließen oder auf Lieferservice und Außer-Haus-Verkauf umzustellen. Ist Letzteres für den Spatzenhof keine Option?

Wolfgang Schmitz-Heinen Wir haben zu Beginn der Pandemie einen Take-away und Lieferservice eingeführt und uns auch professionelles Equipment angeschafft, um die Speisen optimal konditioniert beim Kunden ankommen zu lassen. Das hat gut funktioniert. Selbst das Ostermenü, für das wir in Solingen und Remscheid Abholstationen eingerichtet hatten, wurde sehr gut angenommen. Zu diesem Zeitpunkt war das Thema noch „spannend“, und es gab nicht viele Betriebe in der Region, die ein ähnliches Angebot offeriert haben. Längerfristig waren Take-away und Lieferservice für uns keine Option, da die Auswahl der Speisen, die sich für den Außer-Haus-Verzehr eignen, eingeschränkt ist und das Geschäft dann ab Mai und Juni auch wieder sukzessive anlief.

Info Angaben zur Person Früher Wolfgang Schmitz-Heinen stammt wie seine Ehefrau Elke Schmitz-Heinen aus einer Gründer- und Unternehmerfamilie. Er wuchs in Solingen-Höhscheid und Höhrath auf. Nach dem Besuch des Gymnasiums Schwertstrasse in Solingen studierte er Betriebswirtschaftslehre in Köln und Wuppertal. Es folgte ein zusätzlicher Abschluss als Finanzökonom an der EBS Business School in Oestrich-Winkel. Heute ist Schmitz-Heinen vierfacher Familienvater und geschäftsführender Gesellschafter der Witte Group printed technology, einer Industrie- und Sicherheitsdruckerei mit dem Verwaltungssitzin Wermelskirchen, einer Produktionsstätte in Münster/Westfalen sowie zwei weiteren in Mexiko.

Wenn sich die meisten Speisen teurer Restaurants nicht für das Außer-Haus-Konzept eignen, sind es dann vor allem diese Lokale, die den Preis für die November-Notbremse zahlen?

Schmitz-Heinen Grundsätzlich kann man sagen, dass aufwändig gekochte und angerichtete Speisen sich nicht außer Haus verzehren lassen. Insofern trifft ein Lockdown die aufwändigeren Restaurants tatsächlich mehr als die einfacheren mit schnellerer Küche.

Was lässt Sie dennoch optimistisch in die Zukunft blicken?

Schmitz-Heinen Aufgrund der angekündigten staatlichen Unterstützungsmaßnahmen von bis zu 75 Prozent der Umsätze aus dem November 2019 kommt hoffentlich ein wahrnehmbarer Zuschuss zu den Fixkosten, was beim ersten Teil-Lockdown nicht der Fall war. Die zwangsläufige Verlustsituation wird dadurch etwas abgemildert.

War die betriebswirtschaftliche Situation schon vor der Pandemie schwierig?

Schmitz-Heinen Das Landhaus Spatzenhof war mit seinen zwei Küchen, den großen Bankett-Räumen für 120 und 50 Personen und dem relativ kleinen A-la-Carte-Bereich von Anfang an auf eine höhere Hotelkapazität ausgerichtet. Die sechs Themensuiten sollten das i-Tüpfelchen werden. Das I selbst, in Form einer deutlich höheren Zimmeranzahl und den für die Attraktivität eines Hotels wichtigen Gemeinschafts- und Nebenräumen konnte bislang nicht realisiert werden.

Der Spatzenhof ist nun nicht nur Hotel und Restaurant, sondern auch Veranstaltungslocation und Event-Gastronomie. Hat sich das in der Pandemie zusätzlich gerächt?

Schmitz-Heinen Selbstverständlich kann man einen Gastronomiebetrieb nicht wirtschaftlich führen, wenn nicht klar ist, wann welche Veranstaltung überhaupt durchgeführt werden kann. Diese Unsicherheit gilt für Gäste und Gastgeber, weshalb in letzter Zeit alle Veranstaltungen für November und Dezember abgesagt wurden.

Haben Sie sich nicht spätestens mit dem Ausbruch der Pandemie gewünscht, dass Sie sich gar nicht erst auf so eine schwierige Branche eingelassen hätten?

Schmitz-Heinen Grundsätzlich gibt es Geschäftsfelder mit höheren Gewinnmargen als in der Hotellerie und Gastronomie. Das ist landläufig bekannt, hat uns aber nicht davon abgehalten, den alten Spatzenhof zu sanieren und weiterhin als Gastronomiebetrieb zu führen. Die Kosten für gute Mitarbeiter und gute Lebensmittel sind hoch, und die Deutschen wertschätzen diese Leistung häufig nicht so wie zum Beispiel die Skandinavier oder die Franzosen. In Deutschland gibt es traditionell eine andere Budgetverteilung in Richtung Auto und Reisen. Ob sich dies nach Corona ändert, werden wir sehen. Ich sehe erste Anzeichen dafür.

Wie geht es derzeit den vielen Spatzenhof-Mitarbeitern?

Schmitz-Heinen Wir haben die meisten Mitarbeiter halten können. Nicht alle wurden in den ersten Monaten der Pandemie in Kurzarbeit geschickt. Aktuell sind jedoch alle Mitarbeiter in Kurzarbeit.

War es zuletzt angesichts der Zwänge der Coronaschutzverordnung noch möglich, die hohe Erwartungshaltung, die viele Gäste an den Spatzenhof haben, zu befriedigen?

Schmitz-Heinen Wir konnten nicht feststellen, dass wir die Erwartungshaltung unserer Kunden nicht befriedigen konnten.

Welche zusätzlichen Mühen bereiteten die Mindestabstandsregelung und das geforderte Hygienekonzept?

Schmitz-Heinen Wir konnten die Sitzplätze ohne große Platzverluste so weit auseinander ziehen, dass die geforderten Abstände eingehalten werden konnten. Dabei kam uns im À-la-Carte-Bereich das Raumkonzept mit den einzelnen Stuben entgegen.

Gab es dennoch Ängste vor einer zu hohen Aerosol-Konzentration im Innenbereich?

Schmitz-Heinen Generell ist anzumerken, dass wir bei Sanierung und Neubau darauf geachtet haben, dass alle Gast- und Allgemeinräume mit sehr leistungsfähigen Frischluftanlagen mit Wärmerückgewinnung ausgestattet wurden. Daher dürfte eine zu hohe Aerosol-Konzentration nie ein Thema gewesen sein. Wir haben im Sommer den Einbau von UV-C Entkeimungsanlagen in unseren Belüftungsanlagen prüfen lassen. Das wäre technisch möglich gewesen, hätte aber nichts gebracht, da ein Umluftbetrieb gar nicht vorgesehen ist.

Wegen des Hygienekonzepts war es unter anderem plötzlich verboten, Tische mit Tischwäsche einzudecken. Selbst Stoffservietten waren tabu. Vieles von dem, was hochpreisige Lokale neben einer Top-Küche ausmacht, fiel also weg. Befürchten Sie einen dauerhaften Verfall der Ess- und Restaurantkultur?

Schmitz-Heinen Ich befürchte keinen dauerhaften Verfall der Ess- und Restaurantkultur. Im Gegenteil! Corona hat auch hier an einigen Stellen den Finger in die Wunde gelegt. Nachdem die katastrophalen Bedingungen in deutschen Schlachtbetrieben so stark in die Öffentlichkeit gebracht wurden, hat sich zum Beispiel die Einstellung zu Lebensmitteln meines Erachtens deutlich verändert. Das begrüße ich sehr.

Wenn der Spatzenhof im Frühjahr wieder alles hochfährt und dann nicht zur alten Auslastung zurückfinden sollte, die mutmaßlich erforderlich ist, um eine wirtschaftliche Betrieblichkeit zu sichern, welche unternehmerische Entscheidung würden Sie dann treffen?

Schmitz-Heinen Ich hoffe natürlich wie alle, dass wir schnell Lösungen zur Eindämmung der Pandemie finden, und ich hoffe auch, dass wir im März wieder störungsfrei hochfahren können. Wir haben die meisten Hochzeiten von 2020 in die noch vorhandenen Lücken in 2021 schieben können oder neue Zeitfenster geöffnet, wie freitags. Auch wurde die Saison nach vorne und hinten verlängert. Wir schauen trotz allem positiv in die Zukunft und suchen gerade eine neue Betriebsleiterin oder

einen neuen Betriebsleiter, mit der oder mit dem wir gemeinsam diese Herausforderungen meistern können.

Ihre Ehefrau und Sie haben von 2007 bis 2010 im Zuge der Kernsanierung und Erweiterung des Landhauses viel Zeit, Geld und Energie in den Spatzenhof gesteckt. Haben Sie zwischenzeitlich nicht doch überlegt, sich aus der schwierigen Gastro-Branche zu verabschieden und das Geld aus einem möglichen Verkauf besser an der Börse zu investieren oder in einfachere Projekte zu stecken?