Interview zum Stadtradeln in Wermelskirchen : „Beim Radeln habe ich ein gutes Gefühl“

Norbert Gast macht beim Stadtradeln 2019 in Wermelskirchen mit. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Norbert Gast macht mit seiner Tochter Lisa beim Stadtradeln mit. Warum ihm das Fahrradfahren so wichtig ist.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Gast, wie viele Kilometer sind Sie beim diesjährigen Stadtradeln bereits gefahren?

Norbert Gast Man kann ja gemeinsam oder alleine mitmachen. Ich fahre mit meiner Tochter Lisa zusammen in einem Team. Wir sind jetzt zur Mitte der Vorwoche bei rund 240 Kilometern gelandet.

Wie kam es zu Ihrer Teilnahme?

Gast Ich habe bereits im Vorjahr davon in der Zeitung gelesen. Damals klappte das aber mit der App nicht so richtig. Als es dann in diesem Jahr wieder losging, habe ich mir sofort wieder die App zum Kilometerzählen runtergeladen – und jetzt sind wir mit dabei.

Warum ist das Stadtradeln eine gute Sache?

Gast Ich hoffe, dass sich davon viele Menschen angesprochen fühlen. Denn je mehr Menschen auf dem Fahrrad unterwegs sind, gerade auch bei uns im Bergischen, umso mehr wird auch für Radfahrer getan. Die Lobby wird dadurch größer. Man merkt ja schon, dass sich in den vergangenen Jahren einiges getan hat. Aber es gibt natürlich immer etwas zu verbessern.

Info Fahrradfreunde können jetzt noch mitmachen Stadtradeln In Wermelskirchen werden seit dem 2. Juni und noch bis zum 22. Juni Kilometer für ein gutes Klima gesammelt. Wer beim diesjährigen Stadtradeln mitmachen möchte, kann sich unter www.stadtradeln.de registrieren und mitmachen. Zwischenbilanz Mit 1290 angemeldeten Teilnehmern beteiligen sich kreisweit deutlich mehr Menschen als 2018. Gemeinsam haben sie bereits 114.500 Kilometer erradelt. Insgesamt haben sich 164 Teams für den Rheinisch-Bergischen Kreis zum Stadtradeln angemeldet.

Sind Sie auch sonst ein passionierter Radfahrer?

Gast Tatsächlich war ich bis zu meiner Knie-OP, die jetzt leider sein musste, ein passionierter Läufer. Durchaus auch im Ultra-Bereich zum Beispiel die 100 Kilometer beim Remscheider Röntgenlauf. Aber mittlerweile macht mein Knie das nicht mehr mit, so dass ich in den vergangenen Jahren schon vermehrt aufs Fahrrad umgestiegen bin. Damals allerdings mit dem Ziel, auch wieder laufen zu können. Das ist jetzt aber endgültig vorbei, so dass ich mich künftig wohl komplett aufs Radeln verlegen werde. Ich bin gerne draußen unterwegs, es ist ja nicht nur Training, sondern auch Freizeitgestaltung. Wenn ich mich von meiner Knie-OP wieder ganz erholt habe, will ich auch wieder längere Touren unternehmen.

Was ist für Sie das Besondere am Radfahren?

Gast Zum einen natürlich die sportliche Betätigung. Aber man hat auch eine große Reichweite – mit dem Fahrrad kommt man viel herum, sieht viel von der Natur, es ist ein sehr vielfältiger Sport. Wir fahren auch mit unseren Freunden auf Tour, da geht es dann nicht nur ums Fahrradfahren, sondern auch ums Pflegen von Freundschaften. Das Rad ist dann dazu da, um von Quartiert zu Quartier zu kommen. Mit meiner Frau Michaela bin ich vor drei Jahren mit den Rädern von Wermelskirchen nach Middelburg in den Niederlanden und wieder zurück gefahren. Mit dem Rad zum Meer war schon eine schöne Sache.

Sind Sie Mountainbiker oder Trekkingrad-Fahrer?

Gast Eigentlich bin ich so ein bisschen dazwischen. Ich fahre zwar ein Mountainbike, aber eben meist auf Strecke. Das Schöne ist, dass man dann auch mal in unwegsameren Gelände unterwegs sein kann, wenn man das möchte. Aber ich bin weit davon entfernt, Downhill zu fahren, dazu bin ich dann doch etwas zu alt...(lacht)

Ist Fahrradfahren auch im Alltag sinnvoll?

Gast Ja, auf jeden Fall. Wenn ich wieder ganz gesund bin, möchte ich auf jeden Fall mehrfach in der Woche mit dem Rad zur Arbeit fahren. Da sind eine Strecke etwa 15 Kilometer. Das ist eine tolle Sache, wenn man dann am Abend nach Hause radelt, dann kann man vielleicht einen kleinen Umweg machen, wenn das Wetter mitspielt. Es macht Spaß, man spart Sprit und muss nicht über CO 2 nachdenken. Beim Radeln habe ich ein gutes Gefühl.

Wie sind Sie mit der Situation für Radler in Wermelskirchen zufrieden?

Gast Schwieriges Thema... Die Balkantrasse ist klasse, keine Frage, aber die Unterbrechung hier in der Stadt ist schon ärgerlich. Gerade auch für Ortsfremde, die etwa von Leverkusen kommen. Wie man das verbessern oder ändern kann, weiß ich allerdings auch nicht. Schade finde ich auch, dass man sich hier so schwer damit tut, die Einbahnstraßen für Radfahrer in beide Richtung freizugeben. Ich denke da besonderen an die Telegrafenstraße.

Wird genügend Rücksicht auf Fahrradfahrer genommen?

Gast Nicht immer. Wenn man häufig unterwegs ist, etwa auch im Berufsverkehr, dann erlebt man es schon immer wieder, dass die Autos extrem nahe an einem vorbeifahren. Ich bin mal mit einem Kollegen in der Morsbachtalstraße in Remscheid gefahren – das würde ich freiwillig nicht noch einmal machen. Es gibt Straßen, da würde ich einem nichtgeübten Radfahrer nicht empfehlen, herzufahren. Ich glaube aber, dass es insgesamt besser geworden ist, weil eben mehr Fahrradfahrer unterwegs sind. Vielleicht wächst dadurch auch das Bewusstsein für die Radfahrer. Aber ein bisschen mehr gegenseitiges Verständnis – und das meine ich ganz allgemein und nicht nur auf das Verhältnis zwischen Radlern und Autofahrern bezogen – würde nicht schaden.

Wie stehen Sie zum Thema E-Bikes?

Gast Unsere Region ist wegen der hügeligen Topographie gutes E-Bike-Territorium. Es ist gut, dass es sie gibt, denn dadurch kommen Leute aufs Rad, die es sonst nicht machen würden. Ich habe etwa solche Kollegen. Und das ist auf jeden Fall ein Gewinn, wenn jemand E-Bike statt Auto fährt. Ich selber will aber noch keines haben. Ich habe jetzt schon noch den Anspruch, selbst abzuschätzen, wie viel ich gefahren bin. Das kann aber in drei oder vier Jahren ganz anders sein. Wenn ich die Berge, die ich jetzt noch fahre, nicht mehr schaffe, dann kann es gut sein, dass ich mich auch in Richtung E-Bike orientieren werde.

Haben Sie eine Lieblingsstrecke?

Gast Ja, tatsächlich fahre ich sehr gerne an die Ruhr. Über Wuppertal und Hattingen kommt man dann ins Ruhrgebiet. Die Tour bin ich schon oft gefahren, da sie landschaftlich sehr schön ist und verschiedene Trassen und Städte streift. Darauf freue ich mich schon, wenn ich wieder richtig in die Pedale treten darf.

Haben Sie sich für das Stadtradeln ein Ziel gesetzt?