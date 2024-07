Kultur in Wermelskirchen „Freiheit ist hohl ohne Mitmenschlichkeit“

Skudlarek In Notsituation ist man oft auf sich selbst zurückgeworfen, auf die eigenen Sorgen, auf die eigene Existenz. Insofern war es während Corona teils nachvollziehbar, dass jeder sich um seinen sozialen und privaten Nahbereich gekümmert hat. Ebenso hat die Pandemie viele hässliche Seiten der Menschen ins Rampenlicht gerückt. Denken wir an Rangeleien im Supermarkt, an Hamsterkäufe, an Maskengegner, an Impfverweigerer ebenso wie Impfdrängler. Vielerorts sah man Mitmenschen ihre gute Kinderstube vergessen. Die Tatsache, dass Freiheit immer auch Verantwortung impliziert, wurde von einigen leider verdrängt. Dabei gilt in Krisenzeiten wie auch sonst eine simple Wahrheit: Meine Freiheit endet, wo deine beginnt. Und wir dürfen nicht die vielen positiven Momente vergessen, die Krisen produzieren. Es war eine enorme Hilfsbereitschaft zu sehen, viel Rücksicht, Vorsicht, Nachsicht, Umsicht. Das Negative bleibt allerdings stärker in Erinnerung.