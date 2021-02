Wermelskirchen : „Die inklusive Gesellschaft ist unser Ziel“

Ulrich Olmesdahl ist seit 2019 Vorsitzender des Sozialverbands VdK in Wermelskirchen. Im Interview spricht er über die Aufgaben des VdK, seine Struktur und die Bedeutung für die Kommunen.

Herr Olmesdahl, seit wann sind Sie Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Wermelskirchen?

Ulrich Olmesdahl Ich bin seit 2019 der erste Vorsitzende im Wermelskirchener VdK. Vorher war ich mehrere Jahre der Kassierer des Vereins sowie dessen stellvertretender Vorsitzender.

Info Sprechstunden derzeit nur im Kreisverband Sprechstunde Da im Moment wegen der Corona-Pandemie keine Sprechstunden in Wermelskirchen stattfinden dürfen, bittet der Ortsverband darum, sich bei diesbezüglichen Anfragen direkt an den Kreisverband in Bergisch Gladbach zu wenden. Kontakt Kreisverband Rheinisch-Bergischer Kreis, Paffrather Straße 27, 51465 Bergisch Gladbach. Telefon: 02202 30035 E-Mail: kv-rhein-berg@vdk.de Internet www.vdk.de

Wie sind Sie an diese Position gekommen?

Olmesdahl Ganz einfach - der bisherige Vorsitzende Walter Hoke ist in den Ruhestand gegangen und ich wurde dann als sein Nachfolger gewählt.

Was genau ist der VdK eigentlich und wie ist die Struktur des Verbandes?

Olmesdahl Der Sozialverband VdK wurde als nordrhein-westfälischer Landesverband im Oktober 1948 gegründet, um nach dem zweiten Weltkrieg für eine ausreichende Versorgung der Bedürftigen einzutreten. Der inzwischen bundesweit zwei Millionen Mitglieder starke Sozialverband hat sich im Laufe der Jahre zur stärksten Interessenvertretung der Rentner, Menschen mit Behinderungen, Arbeitslosen, Pflegebedürftigen sowie Kriegs-, Wehrdienst- und Unfallopfer in Deutschland entwickelt. Beim in Düsseldorf beheimateten VdK NRW sind mehr als 375.000 Mitglieder in 43 Kreis- mit 785 Ortsverbänden organisiert. Seine heutige Aufgabe sieht der VdK darin, durch sein sozialpolitisches Engagement auf Bundes-, Landes- und Kreisebene für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, damit niemand ins gesellschaftliche und finanzielle Abseits gedrängt wird. Bereiche, in denen sich der VdK besonders stark für die Interessen der sozial Benachteiligten unserer Gesellschaft einsetzt, sind die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Dabei braucht der VdK als gemeinnütziger Verband, der seine Arbeit über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert und an keine Konfession gebunden ist, bei der Interessenvertretung seiner Mitglieder keine politische Rücksichten zu nehmen.

Wie finanziert sich der VdK?

Olmesdahl Der VdK ist ein gemeinnütziger Verband, der seine Arbeit über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert.

Bitte skizzieren Sie die Aufgaben des VdK.

Olmesdahl Der Sozialverband setzt sich für die sozialversicherungspflichtigen Mitglieder, gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe aller in unserem Sozialstaat ein. Themen sind: gleiche Chancen von Frauen am Erwerbsleben, von Kindern aus sozialschwachen Familien am Bildungssystem, von Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftigen, chronisch Kranken und Älteren am gesellschaftlichen Leben. Die inklusive Gesellschaft ist unser Ziel. Die zukünftige Entwicklung unseres Sozialstaates und wie wir die Alterung der Gesellschaft meistern, ist für unser Zusammenleben entscheidend. Dabei wird bürgerschaftliches Engagement eine noch wichtigere Rolle einnehmen. Wir handeln in dem Bewusstsein um unsere Verantwortung auch für künftige Generationen. Im VdK verstehen wir uns als Anwalt aller Menschen in unserem Land, die ein Anrecht auf soziale Leistungen haben. Unsere wesentliche Aufgabe ist, für die sozialen Rechte unserer Mitglieder einzutreten, sie zu erhalten und vorsorgend weiter zu entwickeln. Der VdK Nordrhein-Westfalen ist eine starke Gemeinschaft. Unsere Mitglieder stehen einander über die gesetzlich organisierte Solidarität hinaus gegen jede Art sozialer Benachteiligung bei – in der festen Überzeugung, dass eigener Nutzen und Gemeinwohl gleichermaßen wichtig sind für die Interessen jedes Einzelnen. Dazu zählen auch die Beratung in allen sozialrechtlichen Fragen sowie die Beratung in allen sozialrechtlichen Fragen.

Welche Angebote bietet der VdK für die Menschen in Wermelskirchen an?

Olmesdahl Da wir es mit Menschen zu tun haben, die Hilfe benötigen und teilweise eingeschränkt sind, gibt es die Ortsverbände. Hier erfüllen wir als Ortsverband eine sogenannte Lotsenfunktion, damit den Ratsuchenden schnell geholfen werden kann. Selbst in der aktuellen Corona-Pandemie helfen wir weiter, sei es per Telefon, Post oder per E-Mail. Eines möchte ich aber hervorheben, die Rechtsberatung- und Vertretung sowie die Antragstellung obliegt und findet ausschließlich im Kreisverband Bergisch Gladbach statt. Viele Informationen erhalten unsere Mitglieder auch durch die VdK-Zeitung, die zehnmal im Jahr erscheint.

Wie groß ist der Wermelskirchener Ortsverband?

Olmesdahl Wir haben alleine in Wermelskirchen etwa rund 400 Mitglieder.

Warum ist es wichtig, dass er auch in den Kommunen in Form von Ortsgruppen präsent ist?

Olmesdahl Da wir die Gegebenheiten vor Ort am besten kennen, und von den Menschen, die zu unseren Beratungen kommen ihre aktuellen Bedürfnisse und Wünsche erfahren, haben wir die Hand am Puls. Je nachdem, worum es sich handelt, können wir mit der Stadt direkt in Verbindung treten oder die Angelegenheit aufnehmen und sie über unsere Kreisverwaltung an den Landesverband weiterleiten. Der Landesverband in Düsseldorf vertritt die Angelegenheiten des VdK direkt bei der Landesregierung, so dass wir auch dort eine Stimme haben. Das gilt auch für den Bundesverband, der in Berlin bei vielen Beratungen, wenn es um den sozialen Bereich geht, mit dabei ist. Die Interessen und Bedürfnisse unserer Mitglieder werden also sehr ernst genommen und auch bei der Regierung vorgetragen. Wir in Wermelskirchen sind der Stadt dankbar, dass sie uns Räume für unsere Beratungsarbeit zur Verfügung stellt und damit auch signalisiert, dass sie um die Bedeutung unserer Arbeit für die Bewohner von Wermelskirchen weiß. In absehbarer Zeit wird auch ein Gespräch mit der neuen Bürgermeisterin angestrebt.

Was genau sind die Ziele des VdK für Wermelskirchen?

Olmesdahl Da ist als erstes das Hilfeangebot vor Ort zu nennen. Wir haben in normalen Zeiten zweimal im Monat Sprechstunde, sind aber auch zwischendurch telefonisch erreichbar und können vermitteln. Außerdem bieten wir als Gemeinschaftsprogramm auch Informationsfahrten an, um die Möglichkeit der Kommunikation untereinander zu fördern, aber auch um interessante Projekte zu besichtigen. Wir gestalten eine Mitgliederversammlung und eine Weihnachtsfeier, die immer gut besucht sind und auch dem Austausch untereinander dienen.

Gibt es beim VdK auch Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements?