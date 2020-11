Themenwoche Stadtentwicklung : Interesse an Stadtwohnungen bricht nicht ab

Die beiden Stadtvillen an der Oberen Remscheider Straße prägen den Wohnkomplex. Die Sanierung des linken Gebäudes ist fast abgeschlossen. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Viele Eigentums- und Mietswohnungen sind in den vergangenen zehn Jahren in der Innenstadt entstanden. Die Nachfrage nach stadtnahem Wohnen ist groß – und sie reißt nicht ab.

Von Theresa Demski

Noch nie hat André Vogel so viel Zeit auf der Terrasse verbracht wie in diesem Sommer. „Früher gab es immer irgendetwas im Garten zu tun“, sagt der 49-Jährige. Zum Genießen blieb nehmen dem Arbeitsalltag wenig Zeit. Aber seit André und Nadine Vogel ihre neue Wohnung an der Remscheider Straße 7 bezogen haben, nehmen sie sich diese Zeit. „Schon um den Ausblick zu genießen“, sagt André Vogel und deutet auf den Blick über die Dächer der Stadt. Es ist einer der höchsten Punkte in der Stadt.

Als das Paar vor rund drei Jahren zum ersten Mal von den Bauplänen hörte, die Rolf Körschgen und seine Hoch³-Gruppe an der Remscheider Straße hegten, waren sie begeistert. 1998 hatten sie Wermelskirchen verlassen, waren nach Hückeswagen und damit näher zu seinem Arbeitsplatz gezogen. Als ihre Tochter nun das Abitur in der Tasche hatte, nahm die Idee wieder Gestalt an, ihr Haus zu verkaufen und zurück zu ziehen – erst recht als sie von den Plänen an der Remscheider Straßen hörten. „Wir waren die ersten Käufer“, erzählt Vogel, „lange bevor der erste Stein überhaupt gesetzt war“.

INFO Projekte in der Innenstadt realisieren Villen Zwei denkmalgeschützte Gebäude an der Remscheider Straße: Die Sanierung des rechten Gebäudes ist abgeschlossen und bietet drei Wohnungen im sozialen Wohnungsbau an. Die Villa links soll 2021 oder 2022 saniert werden. Bau Neben einem Wohnkomplex an der Oberen Remscheider Straße (Möbelhaus von den Eichen) entstehen im nächsten Jahr an der Telegrafenstraße 14 neue Wohnungen – das alte Gebäude soll abgerissen werden. „Wir fragen die Menschen, was sie brauchen und planen entsprechend“, so Körschgen. Inzwischen sucht die Hoch³-Gruppe nach innenstadtnahen Grundstücken – weil die Nachfrage nach Wohnungen nicht nachlässt.

Was sie überzeugt habe? „Wir haben fast den ganzen Tag Sonne, die Größe der Wohnung passt zu uns und wir freuen über den Komfort“, sagt Vogel und denkt an die Tiefgarage und den Aufzug, der zur Wohnung führt. Die Geräusche der Dellmannstraße seien nicht zu hören. „Außerdem können wir jetzt vieles zu Fuß machen“, sagt er, „mal eben in die Stadt oder abends ein Gläschen Wein im Restaurant trinken“. Und auch mit Blick auf die Zukunft sei die Wohnung genau die richtige Entscheidung gewesen. „Wir wollen ja nicht in 15 Jahren noch mal umziehen“, sagt er und macht es sich dann auf der Terrasse bequem.

Wie Familie Vogel geht es vielen Bewohnern in der Innenstadt. „Vor zehn oder elf Jahren stieg plötzlich die Nachfrage nach stadtnahem Wohnen“, erinnert sich Architekt Rolf Körschgen von der Hoch³-Gruppe. Bis dahin seien Stadtwohnungen zäh zu vermarkten gewesen. Von dem neuen Trend seien sie selbst etwas überrascht worden. Aber die Bauexperten reagieren schnell: In den vergangenen zehn Jahren sind in der Innenstadt zahlreiche Neubauten entstanden, die Körschgens Handschrift tragen. Kleine Wohnungen, barrierefrei, oft entsprechen sie nicht nur den gesetzlichen Anforderungen, sondern liegen ein wenig darüber. Der Startschuss fiel an der Telegrafenstraße.

Innerhalb eines Tages hatte der Investor 21 Wohnungen vermittelt. Die Nachfrage nach Wohnungen in der Innenstadt ist seit dem nicht abgerissen. Bei jedem Projekt entstehen Wartelisten. „Dann kamen die ersten Grundstückseigentümer auf uns zu“, erzählt Körschgen. Ob an der Schillerstraße oder am Eickerberg, an der Kölner Straße oder der Thomas-Mann-Straße: Vielerorts entstanden Eigentumswohnungen.

Körschgen baute weiter: An der Schillerstraße, Taubengasse und Berliner Straße entstanden Mietwohnungen. „Und weil wir der Meinung sind, dass auch Menschen mit kleinem Geldbeutel die Möglichkeit haben müssen, innenstadtnah zu leben, haben wir auch in den sozialen Wohnungsbau investiert“, sagt Körschgen. Das sei innenstadtnah eine Herausforderung, weil die Kosten etwa zur Freiräumung von Flächen schon so hoch seien, die Fördermöglichkeiten aber deutlich geringer als in anderen Städten, dass kostengünstiges Wohnen in der Innenstadt schwer zu realisieren sei.