Ausstellung in Wermelskirchen „Inspiration Lansyer“ in der Galerie „Markt 9“

Die 13 Künstler haben sich ganz unterschiedlich von Lansyer, der von 1835 bis 1893 lebte, inspirieren lassen. Roswitha Geisler hat Lansyers Portrait „José Maria de Hérédia“ neu interpretiert – ihr Lebensgefährte saß dafür samt Smartphone Modell. Margret Langen hatte das Bild „Trois femmes á la fontaine“ vor Augen, als sie sich an die Leinwand setzte. Andere Künstler haben vor allem die besondere Atmosphäre aufgegriffen, die der französische Künstler seinen Werken verlieh – stimmungsvoll statt detailgetreu malte er Landschaften. Erika Kinder hat sich diese Atmosphäre geliehen und die „Diederichskapelle“ gemalt. Diethart Spieckermann hat das Eifgental in ein ähnliches Licht getaucht. Und Michael Dangel hat die Wupperauen dank Computergrafik und Druckverfahren in ein ungewöhnliches Gewand gehüllt: Den hochwertigen Ausdruck hat er mit Krakelierlack behandelt, um eine Rissstruktur zu erzielen. „Ein Hinweis auf den Alterungsprozess historischer Bilder und eine Hommage an Lansyer“, sagt Dangel. Wieder andere Künstler haben das Thema ganz anders interpretiert und zeigen Bilder von bedeutenden Gebäuden im Leben des Künstlers oder ganz abstrakte Werke.