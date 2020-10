Innenminister startet Auslieferung von neuen Feldküchen in Wermelskirchen : Modernste Technik statt Gulaschkanonen

Innenminister startet Auslieferung von neuen Feldküchen in Wermelskirchen

Wermelskirchen Innenminister Herbert Reul startet die Auslieferung von 108 neuen Feldküchen an Hilfsorganisationen. Die Firma Dönges hat sich bereits vor Jahren auf die Belieferung von Einsatzkräften spezialisiert. Auch die neuen Verpflegungsmodule wurden von Dönges ausgestattet.

Christian Ballsieper schaut sich interessiert in der Feldküche um: Ein mobiler Heißluftbackofen, induktionsfähige Gastrobehälter, viel Edelstahl und Licht. Mitten in der neuen Halle der Firma Dönges zeigt sich die neue Feldküche von ihrer besten Seite. „Ich war wirklich gespannt auf das neue System“, sagt Ballsieper, Zugführer der DRK-Einsatzgruppe in Wermelskirchen. Er hat extra die alte Gulaschkanone mitgebracht, mit der das Rote Kreuz bisher bei Einsätzen die Versorgung stemmte. „Das ist ein riesiger Unterschied“, sagt er. Während er die neue Küche inspiziert, brandet um ihn herum ein Blitzlichtgewitter auf.