Petition für Schmied aus Wermelskirchen : Unterschriften trotz Corona und Regen gesammelt

Wermelskirchen Lukas Castronovo und seinen Mitstreitern sammeln Unterschriften für eine Online-Petition. Damit soll erreicht werden, dass der Schmied Juan Manuel Herrera Luzón im Eifgen-Tal bleiben kann.

Gemeinsam mit Juan Manuel Herrera Luzón hatten die Initiatoren vor dem Rathaus an der Telegrafenstraße einen Info-Stand aufgebaut und mussten dabei feststellen: Die Kombination aus wegen der Pandemie sowieso schon geringer Anzahl an Passanten und Regenwetter ist nicht die beste, um Unterschriften zu sammeln. Immerhin summierten sich die Unterschriften der Unterstützer am Info-Stand nach einer Stunde auf 15. Auch eine Polizei-Streife schaute vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. „Es war alles in Ordnung. Wir achten auf Abstand und darauf, dass sich keine Gruppen bilden und desinfizieren jeden Stift“, kommentierte Lukas Castronovo.