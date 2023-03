Vereinsleben in Wermelskirchen „Initiative 84“ ehrt seine engagierten Sportler

Mit gläsernen Pokalen zeichnete der Verein „Initiative 84“ am Donnerstagabend seine engagierten Sportler des Jahres aus. Vorsitzende Ursula Kasper überreichte die Trophäen an die beiden „hochmotivierten Vereinsmitglieder“ Daniel Peters und Karl Heinz Lück. „Ihnen ist der Sport so wichtig, dass sie jede Woche alle Hebel in Bewegung setzen, um zum Training zu kommen“, berichtete Ursula Kasper.