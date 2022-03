Ehrung durch Ministerpräsidenten : Ingo Mueller mit Ehrenamtskarte ausgezeichnet

Wermelskirchen / Düsseldorf Ministerpräsident Hendrik Wüst hat am Mittwoch den langjährigen Einsatz von elf Bürgern gewürdigt und ihnen für ihr vorbildliches Engagement im Ehrenamt gedankt.

Das Ehrenamt sei Ausdruck von Gemeinsinn und Solidarität. „Wir wollen das Engagement von Menschen, die langjährig ehrenamtlich wirken, besser sichtbar machen und würdigen“, so der Ministerpräsident. „Sie alle gestalten aktiv mit: in ihrer Stadt, in ihrem Quartier, in ihren Initiativen oder Vereinen. Unser Land steht für Miteinander.“