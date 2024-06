Ingo Feustel aus Wermelskirchen „Auf dem Jakobsweg findest du dich selbst“

„Und es ist so, wie Hape Kerkeling sagt: Der Weg bringt dich zum Weinen“, hat Feustel festgestellt – auf allen vier Etappen. Mal seien es Naturschauspiele, die einen bewegen. Ein anderes Mal die Ankunft in Santiago de Compostela, wenn sich die Menschen plötzlich in den Armen liegen. Und manchmal sei es auch der Frust, der einem die Tränen in die Augen treibe. „Zum Beispiel, wenn eine Herberge mal wieder keine Hunde erlaubte“, sagt Ingo Feustel.