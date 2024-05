Diamantene Hochzeit in Wermelskirchen Ihre Liebe kam schnell und blieb ewig

Kein Jahr zuvor, im Oktober 1963 hatten sich die beiden kennengelernt. Die Flensburgerin hatte nach der Ausbildung zur Verkäuferin eine Saison in einer Bäckerei auf Sylt gearbeitet – und dann eine Stelle mit Kost und Logis in einer Konditorei in Düsseldorf gefunden. Hans-Joachim Pohl, der einige Jahre zuvor mit seiner Familie aus Berlin in den Ruhrpott gekommen war, hatte als gelernter Bäcker und Konditor in der gleichen Düsseldorfer Filiale Arbeit gefunden.