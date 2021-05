Konjunktur im Bergischen Land : Industrie holt auf – Einzelhandel kämpft

Bergisches Land Fakten + Hintergrund Der Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer zeigt Gewinner und Verlierer der Krise. Mehr als ein Drittel der Unternehmen im Kreis melden eine bessere Lage, eine schlechtere Lage meldet immer noch fast ein Viertel

Gibt es Unterschiede in den verschiedenen Branchen? Im Vergleich zum Jahresbeginn konnten das Baugewerbe, unternehmensorientierte Dienstleister, viele Industriebetriebe und der produktionsorientierte Großhandel ihre Lage verbessern. „Ausnahmen bilden die Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, hier hat sich die Lage weiter verschlechtert“, sagt Babatz. Mehr als ein Viertel der Unternehmen geht davon aus, dass sich die Geschäftslage in den nächsten Monaten weiter verbessern wird. Fahrzeugbau, Maschinenbau und Elektroindustrie schauen zuversichtlicher in die kommenden zwölf Monate.



Wer leidet besonders unter den Folgen der Krise? Sehr stark von den Schließungen und Auswirkungen der Pandemie betroffen sind personenbezogene Dienstleister, der Einzelhandel, die Gastronomie und der konsumnahe Großhandel. „Die von der Pandemie besonders betroffenen Branchen warten immer noch auf verbindliche Öffnungsperspektiven und verlässliche Regeln“, beklagt Babatz und ergänzt: „Eine Wiederholung der Vor-und-Zurück-Politik können wir uns nicht leisten.“



Wie ist die Stimmung im Einzelhandel? Die Stimmung hat sich gegenüber der Winter-Umfrage in der IHK-Region Köln verschlechtert. 41 Prozent der Unternehmen melden eine schlechte Lage. Mehr als 40 Prozent gehen weiter von einer schlechten Entwicklung aus. Währenddessen sind die Einschätzungen im Rheinisch-Bergischen Kreis positiver. Dort heißt es, die Lage im Einzelhandel habe sich etwas verbessert.



Und wie bewertet die IHK die Situation in der Gastronomie? 90 Prozent der Unternehmen melden laut IHK-Umfrage eine schlechte Lage. Allerdings sind über die Hälfte der Unternehmen mittlerweile zuversichtlich, dass sich ihre Lage in den kommenden zwölf Monaten verbessern wird. Zwölf Prozent sehen sich einer drohenden Insolvenz gegenüber.



Wie investitionsfreudig sind heimische Unternehmen? „Bei allen positiven Erwartungen der Unternehmen bleiben die Investitionsabsichten immer noch im negativen Bereich – ein weiteres Indiz dafür, dass die Betriebe in der Region jetzt vor allem sichere Perspektiven brauchen“, sagt Eva Babatz. Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen seien neben der Inlandsnachfrage und dem Fachkräftemangel die am häufigsten genannten Risiken für die Unternehmen. Bislang geben drei Prozent der Betriebe an, in die Insolvenz gehen zu müssen.



Wie sehen die Erwartungen aus? Die Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten sind im Vergleich zur Vorumfrage von -3,1 auf 1,9 Punkte gestiegen. „Dies spiegelt die Hoffnung in eine nachhaltige Überwindung der Krise“, sagt die IHK-Expertin.



Was bedeutet das für die Personalplanung? Die Beschäftigungspläne der Unternehmen im Kreis haben angezogen. Fast ein Viertel der Unternehmen wollen mehr Personal einstellen. Dagegen planen noch etwa 18 Prozent mit weniger Personal.