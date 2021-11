Veranstaltungen in Wermelskirchen : Indoor-Weihnachtsmarkt ist abgesagt

Wermelskirchen Die traditionelle Veranstaltung am ersten Adventswochenende in der Mehrzweckhalle Dabringhausen fällt erneut der Corona-Lage zum Opfer.

Man hatte sich nach der Absage des Indoor-Weihnachtsmarktes in 2020 sehr auf die Veranstaltung in diesem Jahr gefreut. Dass die Corona-Infektionszahlen sich so entwickeln würden, sei noch vor wenigen Wochen nicht abzusehen gewesen. „Aber die Zahlen sind jetzt so hoch wie nie. Es ist sicherlich die richtige Entscheidung, den Markt abzusagen, auch wenn sie wehtut“, sagt Jakstait.