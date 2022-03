Kirchliches Leben in Wermelskirchen : In St. Michael wird das Personal knapp

Wermelskirchen Krankheitsbedingte Ausfälle, offene Stellen: Der Personalmangel in der katholischen Kirchengemeinde wird gelegentlich auch für die Gemeinde spürbar. Nun werden die Strukturen angepasst, Gottesdienste fallen aus.

Der Ausfall von Kaplan Christian Figura verschärft die Situation. Aus gesundheitlichen Gründen fällt Figura „auf nicht absehbare“ Zeit aus. Das Erzbistum findet so schnell keine Vertretung. Die Personaldecke ist generell dünn. „Das bedeutet: Das Team der Seelsorger wird die Arbeit auf verschiedenen Schultern verteilen“, sagt Pfarrer Knab. Eine volle Stelle wird fehlen. Für Burscheid und Wermelskirchen bleiben nun noch zwei Priester: Pfarrer Michael Knab und Pfarrer Bernhard Kerkhoff. Dazu kommen die Diakone Burkhard Rittershaus und Reimund Scheurer, die aber viele priesterliche Aufgaben nicht übernehmen können. Das gleiche gilt für Pastoralreferent Benjamin Floer und Gemeindereferentin Monika Eschbach. „Die Gemeinde wird die Personalnot gelegentlich spüren“, sagt also Knab. Die Arbeitsbereiche Erstkommunion und Ministranten, die eigentlich Figura betreut, hat das Seelsorgeteam unter sich aufgeteilt. „Wir brauchen jetzt vor allem eine neue Gottesdienstordnung“, sagt Knab, „die zur Not von einem Priester erfüllt werden kann.“ Nur so können Urlaubszeiten oder mögliche krankheitsbedingte Ausfälle überhaupt aufgefangen werden. Auch die Fahrzeiten der Geistlichen werden in der neuen Ordnung berücksichtigt. Das heißt: Ab 27. März gilt ein neuer Gottesdienstplan. In St. Apollinaris in Grunewald wird dann um 17 Uhr Vorabendmesse gefeiert, in Hilgen um 18.30 Uhr. In Wermelskirchen und Burscheid findet sonntags statt zwei nur jeweils eine Heilige Messe statt: Beginn in St. Michael ist um 9.30 Uhr, in St. Laurentius um 11.15 Uhr. „Das tut uns natürlich ein bisschen weh“, sagt Knab. Die 11 Uhr-Messe in Wermelskirchen sei eigentlich die „Prime Time“ für viele Menschen gewesen. Das habe sich während der Corona-Pandemie allerdings auch verändert. Um trotz der Reduzierung der Gottesdienste möglichst viele Menschen erreichen zu können, wird die Sitzregel angepasst: Bisher gab es keine Einlasskontrollen, in den Kirchen wurde auf große Sitzabstände geachtet. Künftig wird es einen 3G-Bereich geben: Dort können Besucher mit 3G-Nachweis – geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet – Platz nehmen. Mit Maske. Deutlich geringere Abstände machen dann eine höhere Auslastung der Kirche möglich. An Ostern werde es eine besondere Gottesdienstordnung geben, die alle vier Kirchen berücksichtigen soll.