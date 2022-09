Mehrheitsbeschluss im Stadtrat Wermelskirchen : Warmes Wasser kehrt zurück

Wermelskirchen Nach den Herbstferien muss in den städtischen Sporthallen nicht mehr kalt geduscht werden. Das beschließt eine Mehrheit des Rates.

Mehr als Appelle bleiben den Kommunalpolitikern kaum. „Es macht keinen Sinn, im Winter die Sporthallen für die Nutzung zu öffnen und gleichzeitig das warme Wasser abzustellen. Dazu muss ein Schreiben an die Vereine her, das zum sparsamen Umgang auffordert“, sagte Oliver Platt (Büfo). Zuletzt hatte die Stadtverwaltung per Entscheidung im zuständigen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) das Warmwasser in den städtischen Sporthallen abgestellt – befristet bis zum 15. September.

Wie die Verwaltung in ihrem Papier skizzierte, ergibt sich aus den Nachfragen bei anderen Kommunen kein einheitliches Bild: So schaltet Leichligen die Warmversorgung in den städtischen Sporthallen nicht ab, während Solingen demnach noch keine Entscheidung gefällt hat. Burscheid arbeitet an einer Abschaltung, hält die Warmversorgung in den zwei Dreifachsporthallen der Stadt jedoch aufrecht. „Leverkusen stellt ab den Herbstferien das Warmwasser in den rund 50 städtischen Hallen ab“, berichtete der Technische Beigeordnete Thomas Marner von einem rigorosen Vorgehen in der Farbenstadt. „Es fängt jetzt an, dass die Außentemperaturen sinken. Durch die Abfrage bei anderen Kommunen ergibt sich kein einheitliches Bild“, fasste Bürgermeisterin Marion Lück zusammen.