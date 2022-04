Beschluss im Ausschuss für Umwelt und Bau : Naturwaldzelle auf fünf Hektar

Wermelskirchen In Pohlhausen wird ein Areal zum natürlichen Wald­aufbau ausgewiesen. Damit soll in diesem Bereich keine Forstwirtschaft mehr stattfinden.

Nach dem Kahlschlag der von Trockenheit und Borkenkäferbefall betroffenen Fichtenwälder wird der Wald in den kommenden Jahren sein Gesicht verändern. Dazu gehören einige „Hotspots“ als markante Punkte. In Pohlhausen will die Stadt einen Hochzeitswald einrichten . Entweder in Pohlhausen oder Dhünn hat die Stadtverwaltung für einen Bestattungs- oder Ruhewald in Frage kommende Areale ausgemacht, die nun einer weiteren Überprüfung unterzogen werden ( wir berichteten ).

In diesen Reigen reiht sich genauso ein naturbelassener Waldbereich ein, der als „Naturwaldzelle Wermelskirchen-Nord“ in Pohlhausen zwischen Ganswiese und Eckerberg unweit des Tierheims östlich vom Aschenberger Bach geplant ist. Auf Basis eines im November 2021 eingebrachten Antrags zum „Natürlichen Waldaufbau“ der Grünen beschloss der Ausschuss für Umwelt und Bau auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig das von der Stadtverwaltung ausgearbeitete Vorhaben.

„Einen Beschluss dazu müssen wir hier schon fassen, denn das ist ja eine grundsätzliche Entscheidung, wenn eine Fläche aus der Bewirtschaftung genommen wird“, betonte der Technische Beigeordente Thomas Marner in der Ausschusssitzung: „Der Antrag spricht von fünf Prozent des städtischen Waldes – das wären rund 31 Hektar. Wir starten jetzt erst mal mit diesem fünf Hektar großen Bereich.“ Aber, so stellte die Sitzungsvorlage der Verwaltung klar: „Der Verbleib von Totholz auf den Flächen wird im Grunde schon seit vielen Jahren erfolgreich im Wermelskirchener Stadtwald durchgeführt und wird zukünftig weiterhin angewendet.“

Im Klartext: Zusätzliche Anpflanzungen von Menschenhand müssen durchgeführt werden, um die Fichte als alleinige Hauptbaumart zu verhindern.“ Die nunmehr zur Umwandlung in eine Naturwaldzelle auserkorene Fläche in Pohlhausen eigne sich dafür gut, weil südlich und nördlich der Fläche bereits Laubbereiche mit Mischwald vorhanden sind. Im Kernbereich des Areals befindet sich reiner Fichtenbestand, sodass dort Nachpflanzungen wahrscheinlich notwendig sein werden.

Als Naturwaldreservat (NWR) werden Waldgebiete ausgewiesen, in denen die Entnahme von Holz und sonstige forstwirtschaftliche Nutzungen untersagt sind. Für die Reservate werden länderspezifisch unterschiedliche Bezeichnungen verwendet: Naturwaldreservat, Naturwald, Naturwaldzelle, Naturwaldparzelle, Bannwald, Totalreservat, Prozessschutzfläche. In Nordrhein-Westfalen wird das NWR als „Naturwaldzelle“ bezeichnet. Ein Naturwaldreservat wird im Wesentlichen der natürlichen Entwicklung überlassen, so dass im Idealfall nach längerer Zeit wieder urwaldähnliche Strukturen entstehen. Ihre Ausweisung ist neben Naturschutz an sich in erster Linie von wissenschaftlichem Interesse. Es wird versucht, alle wichtigen Waldtypen in Reservaten repräsentiert zu haben.