Ferienprogramm in Wermelskirchen Katt startet erstes Zukunftsfestival

Neben den Workshops wird das Zukunftsfestival von drei Events begleitet: Beim „Hado-Event“ mit der virtuellen Spielfläche in der Bogenbinderhalle können Jugendliche ab zwölf Jahren am Freitag, 14. April, ab 16 Uhr, einfach vorbeikommen. Nebenan in der kleinen Halle sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene während des Festivals täglich zum „Retrogame-Event“ eingeladen – mit vielen verschiedenen Retro-Computer-Spielen und einem Mario-Contest zum Abschluss.