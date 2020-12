Pflanzaktion in Wermelskirchen : In Maria in der Aue entsteht jetzt eine Streuobstwiese

Vor dem Tagungshotel „Maria in der Aue“ entsteht mit kräftiger Unterstützung der Auszubildenden der Post eine Streuobstwiese. Lukas Worth (3.vl.) und Marius Frey (l.) von der Humuswerkstatt leiten das Projekt. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Die Post unterstützt die Gründer der Humuswerkstatt bei Finanzierung und Pflanzung von zwölf Bäumen. Geschaffen wird ein Ort für heimische Sorten und ein Zuhause für Insekten.

Es nieselt, der Boden ist weich und die Erde aufgewühlt. Wer am Mittwochvormittag keine Gummistiefel angezogen hat, der bekommt schnell nasse Füße. Allerdings sind die meisten Auszubildenden bestens vorbereitet und mit festen Schuhen und Handschuhen ausgerüstet. Denn statt an diesem Vormittag wie sonst in der Zustellung zu arbeiten, pflanzen die vier Auszubildenden der Post Obstbäume. Neben dem Tagungshotel „Maria in der Aue“ entsteht eine Streuobstwiese. Federführend sind bei dem Projekt Lukas Worth und Marius Frey von der Humuswerkstatt in der benachbarten Ortschaft Bremen. Dort haben die beiden im vergangenen Jahr einen Gemüsebetrieb eröffnet, der auf dem Prinzip der Permakultur gründet (wir berichteten).

Genau darauf ist auch Jessica Balleer von der Post aufmerksam geworden. „Die Idee passt gut zu unserer go green-Philosophie“, erklärt sie. Also nahm sie Kontakt auf, bot der Humuswerkstatt die Finanzierung von zwölf Bäumen und die tatkräftige Mitarbeit der vier Auszubildenden samt Ausbildungsleiter an. Lukas Worth und Marius Frey freuten sich über die Initiative: „Sie passt gut zu unseren eigenen Plänen“, sagt Worth. Denn gemeinsam mit dem Team im Tagungshotel war bereits über die Planung der Streuobstwiese am Hang hinter dem Hotel gesprochen worden.

„Wir wollen hier einen Ort für heimische Sorten und ein Zuhause für Insekten schaffen“, erklärt Frey am Mittwochvormittag den Azubis und stellt die Philosophie der Humuswerkstatt vor. Für die Streuobstwiese fiel die Wahl auf Apfel und Birne, Kirsche, Hauszwetschge und Reneklode. „Wir haben auf traditionelle Sorten Wert gelegt, die schmackhaft und inzwischen sehr begehrt sind“, sagt Frey. Und weil die Humuswerkstatt bisher vor allem Gemüse im Blick hatte, holten sie sich die fachmännische Unterstützung des Bergischen Streuobstwiesenvereins.