Schlaganfallhilfe Wermelskirchen In diesen Schließfächern lagert Deko statt Gold

Es erinnert an einen Krimi. Die Tür ist fast 40 Zentimeter dick. Um sie zu öffnen, muss Brigitte Hallenberg ordentlich ziehen. Und dahinter verbergen sich viele kleine blaue Schließfächer. „Als wir hier eingezogen sind, haben wir viele Spuren aus dem Alltag der Bank entdeckt“, sagt die Vorsitzende der Schlaganfallhilfe. Und dann deutet sie auf den kleinen roten Knopf, über den mit einem Druck ein stiller Alarm bei der Polizei ausgelöst werden konnte – damals, als das Schlaganfallbüro noch der Volksbank gehörte. Seit vergangenem Jahr sind nun die Ehrenamtlichen in die Räume an der Eich eingezogen. Aber wer sich ein bisschen Zeit nimmt, entdeckt noch immer die Geschichte des Hauses in allen Ecken und Winkeln.