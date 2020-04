Wertstoff geschlossen : Grünschnitt in Dhünn abgeben

Auf dem Parkplatz des ehemaliges Freibads können Gartenabfälle abgekippt werden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Der Wertstoffhof bleibt weiter für Bürger zu. Auf dem Freibad-Parkplatz kann am Samstag Grünschnitt abgekippt werden.

Für Gartenbesitzer, die zum Start in die Saison nicht wissen, wohin sie mit dem Grünschnitt sollen, hat Bürgermeister Rainer Bleek jetzt eine Lösung parat. Auf dem Parkplatz des ehemaligen Freibades in Dhünn kann am Samstag von 9 bis 13 Uhr Grünschnitt abgekippt werden. Diese Alternative ist notwendig geworden, weil der Wertstoffhof an der Albert-Einstein-Straße angesichts der Corona-Pandemie seine Einrichtung für private Anlieferungen geschlossen hatte; nur Gewerbetreibende dürfen weiterhin dort anliefern.

Dass der Wertstoffhof keine Möglichkeit findet, auch in dieser schwierigen Corona-Zeit zu öffnen, damit Gartenbesitzer ihre Gartenabfälle entsorgen können, brachte SPD- und WNKUWG-Politiker auf die Palme. Sie schrieben der Geschäftsführerin dieses öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Monika Lichtinghagen-Wirths, einen geharnischten Brief. Denn während gewerbliche Anlieferer weiter die Anlage an der Albert-Einstein-Straße anfahren dürfen, bleiben Privatleute außen vor. Die Sorge der Politiker: der Grünschnitt wird als wilder Müll in der Landschaft entsorgt.

Info Der kommunale Wertstoffhof Eröffnung Zum Jahresanfang übernahm der Bergische Abfallwirtschaftsverband mit seinem Tochterunternehmen Avea die bisherige Sammelstelle als kommunalen Wertstoffhof. Trennung Während die Avea Wertstoffe größtenteils entgeltfrei entgegen nimmt, ist das andere Tochterunternehmen Revea für gewerblichen Grünschnitt zuständig und betreibt die Hackschnitzelanlage. Während der gesonderten Öffnungszeiten (14 Stunden die Woche) für Privatleute wird auch Grünschnitt kostenfrei angenommen. Schadstoffsammlung Die stationäre Sammlung von Sondermüll findet am Samstag, 4. April, 9 bis 12 Uhr, auf dem Parkplatz des Betriebshofes, Im Belten 4, statt. Dort werden Problemabfälle eingesammelt, die nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Jeder wird gebeten, die Notwendigkeit einer Abgabe gründlich abzuwägen. Auch hier gilt ein Mindestabstand. Abfuhr Im westlichen Bereich der Balkantrasse werden heute die restlichen Grünastschnitte durch eine Firma abgeholt.

Die Antwort aus Engelskirchen kam prompt. Alle Wertstoffhöfe im Verbandsgebiet bleiben weiter für Kleinanlieferer geschlossen. Das hätten die beiden Kreise Rhein-Berg und Oberberg sowie die Leiter der Krisenstäbe unter Abwägung aller Umstände beschlossen, so die Geschäftsführerin. Dies sei zum Schutz der Mitarbeiter wie auch der anliefernden Bürger, da die kommunale Abfallentsorgung als „kritische Infrastruktur“ eingestuft wurde. Lichtinghagen-Wirths: „Mitarbeiter der Wertstoffhöfe sind als Personalreserve für durch Corona bedingte Krankheitsausfälle in der Stammbelegschaft der kommunalen Abfuhr und Entsorgung vorgesehen.“ In besonderen Not- und Ausnahmesituationen bietet der BAV dennoch eine Entsorgungsmöglichkeit an. Dies gehe aber nur nach vorheriger Kontaktaufnahme und Vereinbarung eines Liefertermins, heißt es in dem der Redaktion vorliegenden Antwortschreiben. Einen entsprechenden Hinweis gibt es auf der Homepage des BAV.

Für Jochen Bilstein (SPD) ist die Antwort völlig unbefriedigend. „Sie entbehrt jeglicher Logik.“ Der Kontakt auf dem Wertstoffhof könne auf ein Minimum beschränkt werden – im Gegensatz zu Lebensmittelgeschäften. „Wenn Mitarbeiter dringend anderweitig benötigt werden, kann man kurzfristig den Wertstoffhof schließen.“ Die SPD-Fraktion trage alle Maßnahmen zum Schutz der Bürger in vollem Umfang mit. Gerade dann, wenn die Spielräume so eingeschränkt werden wie zur Zeit, muss man alles unterlassen, was unnötig und für die Bürger nicht nachvollziehbar sei. „Nur so erhalten wir die Zustimmung der Bevölkerung zu den verordneten Maßnahmen.“

Er schlägt nach dem Vorbild der Stadt Remscheid vor, auch in Wermelskirchen unbürokratisch zu verfahren. So können in der Nachbarstadt Bürger auf dem Schützenplatz Grünabfälle ablagern. „Diese Möglichkeit, vielleicht mit Containern, sollte vor dem Wochenende im Eifgen angeboten werden.“