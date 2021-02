Botschaften von Corona-Leugnern : Plakate sorgen für Unmut

Wermelskirchen In der Innenstadt sind Botschaften von Corona-Leugnern aufgetaucht und sorgen für Unmut. Aber: Die Hilfsbereitschaft, bedürftige Senioren zum Impfzentrum nach Bergisch Gladbach zu fahren. bleibt ungebrochen.

Flugblätter in den Briefkästen, die die Frage aufwerfen, ob die Corona-Impfung sinnvoll ist und laminierte bunte Plakate, die gerade in der Stadt aufgehängt wurden, sorgen bei so manchem für gemischte Gefühle. „Warum darfst du Angst vor dem Virus haben, aber ich nicht vor den Nebenwirkungen von Masken und Impfungen?“, prangt auf einem handschriftlich bemalten Plakat an der Kölner Straße, das mittlerweile vom Betriebshof der Stadt abgehängt wurde, so die Info von Bauhofleiter Volker Niemz. „Natürlich hat jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung“, erklärt Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann auf Nachfrage der Redaktion. „Aber diese Plakate sind ordnungswidrig, weil für die Plakatierung kein Antrag gestellt und demnach auch keine Genehmigung erteilt wurde.“ Gegen die Handzettel, die in vielen Ortsteilen verteilt worden sind, „können wir allerdings nichts tun, weil wir nicht wissen, wer der Verursacher ist.“