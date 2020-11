Musikschule in Wermelskirchen : Neue Pläne für die Musikschule

Wermelskirchen Nach drei Tagen im Lockdown darf an der Musikschule wieder unterrichtet werden, Konzerte finden allerdings nicht statt. Weil das Adventskonzert ausfallen muss, gibt es andere Ideen für Mini-Auftritte.

Ohne Zweifel üben die 700 Schüler, die an der Musikschule Wermelskirchen ein Instrument lernen, fleißig. Und am liebsten, um bei Konzerten ihr Können zu zeigen. „Und es sind nicht nur die Kinder, die gerne bei Auftritten ihren Eltern zeigen, was sie schon gelernt haben“, verrät Musikschulleiterin Celia Spielmann lächelnd, „Auch die Erwachsenen möchten gerne vorspielen. Man ist ja auch stolz, wenn man neue Lieder spielen kann.“ Im Corona-Jahr wird das jedoch schwer, weil alle Veranstaltungen abgesagt worden sind. „Auch unser Adventskonzert, das wir traditionell am ersten Advent in der Stadtkirche geben, kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden“, sagt Spielmann, die aber gleichzeitig ankündigt: „Wenn Corona endlich vorbei ist, legen wir richtig los. Dann geben wir wahrscheinlich ständig Konzerte“, sagt sie lachend.