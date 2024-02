Notfrufe in Wermelskirchen In der Leitstelle gehen täglich 150 Notrufe ein

Wenn das Telefon in der Leitstelle klingelt, herrscht höchste Konzentration. 335 Anrufe am Tag landen bei dem Team des Rheinisch-Bergischen Kreises, das für den Rettungsdienst, die Feuerwehr und den Katastrophenschutz zuständig ist. „150 dieser Anrufe sind Notrufe“, weiß Dr. Florian Breuer, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes und Leiter des Amtes für Feuerschutz und Rettungswesen. Und wenn so ein Notruf an einem der sieben Apparate in der Leitstelle in Bergisch Gladbach eintrifft, dann sind die Fachleute gefragt. Denn am anderen Ende der Leitung erklingt nicht selten eine aufgeregte Stimme auf der Suche nach Hilfe.