St. Martin in Wermelskirchen : Laternenzug durch Kindergarten

Wermelskirchen Im Kindergarten Heisterbusch haben die Kinder das Martins-Fest in diesem Jahr neu entdeckt. Statt des großen Laternenzugs durch das Viertel, gab es für jede Gruppe einen eigenen kleinen Umzug.

Im Kindergarten Heisterbusch leuchteten in diesem Jahr trotz Corona die Laternen. „Wir wollten das Fest und die besondere Atmosphäre für die Kinder auf keinen Fall ausfallen lassen“, sagt Kita-Leiterin Gundel Lüttgen. Also schmiedeten die drei Gruppen der Einrichtung eigene Pläne, um trotzdem zu feiern.

Um die Corona-Regeln einzuhalten, blieben die Kinder mit den Erzieherinnen unter sich. Der große Laternenzug durch das Viertel musste abgesagt werden. „Wir haben stattdessen für jede Gruppe einen eigenen kleinen Laternenzug ausgerichtet“, erzählt Inga Knaus. An jeweils einem Abend kamen die Jungen und Mädchen der verschiedenen Gruppen zurück in den Kindergarten, um das Martinsfest neu zu entdecken. Weil ihnen der Regen dazwischen kam, verlegte die erste Gruppe ihren Laternenzug in die warmen vier Wände. Kinder und Erzieher zogen mit Laternen durch den dunklen, stimmungsvollen Kindergarten und entdeckten in den Gruppenräumen mal kleine Köstlichkeiten und mal Geschichtenerzähler. Die zweite Gruppe zog mit ihren Laternen durch den Garten, stimmte fröhlich die Martinslieder an und staunte dann über die Geschichte von der Mantelteilung in einem kleinen Erzähltheater. Für die dritte Gruppe hatten die Erzieher im Garten kleine Wichtelhäuser aufgebaut, die von den Jungen und Mädchen mit ihren Laternen entdeckt werden wollten. Die Kinder sangen für die lustigen Gestalten ihre Lieder und wurden mit Kakao und Weckmännern belohnt.