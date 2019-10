Kunstaktion in Wermelskirchen : In der Katt fliegen die Späne

Bei der Arbeit: Horst Dieter Gölzenleuchter (re.) mit Hammer und Hobel. Im Hintergrund: Heike Kurth (links), Daphna Koll (mitte) Foto: Lea Hensen. Foto: Lea Hensen

Wermelskirchen Vier Künstler arbeiten in der Bogenbinderhalle der Kattwinkelschen Fabrik an ihren Druckstöcken – jeder mit einer anderen Technik. Am Samstag wird mit der Straßenwalze gedruckt. Im Anschluss eröffnet die Ausstellung.

Das Hämmern hört man schon von Weitem. Und wer diese Woche die Bogenbinderhalle der Kattwinkelschen Fabrik betritt, der sieht: Hier fliegen sogar Späne. Vier Künstler arbeiten im Rahmen der Kunstprojekts „unter_DRUCK“ in der 800 Quadratmeter großen, hell erleuchteten Halle an unterschiedlichen Druckstöcken – „Work in Progress“ heißt diese Phase der Aktion. Am kommenden Samstag wird mit einer Straßenwalze gedruckt.

Horst Dieter Gölzenleuchter macht den größten Lärm. Wie er mit Hobel und Hammer auf den Holzschnitt einschlägt, erinnert er an einen Bildhauer. Langsam zeichnet sich in der Holzfaserung eine Frauenfigur ab. Um die Arbeitsfläche herum stehen und hängen bereits andere Werke des Bochumer Malers, die häufig Männer- und Frauensilhouetten zeigen. „Ich bearbeite das Holz gerne spontan und auch mal mit dem Winkelschleifer oder mit der Kettenserie“, sagt der Künstler.

Info „unter_DRUCK“ in der Kattwinkelschen Fabrik Druck mit Straßenwalze Samstag, 19. Oktober, auf dem Parkplatz oder in der Halle Workshops Mittwoch, 16. Oktober, und Donnerstag, 17. Oktober, 15 bis 18 Uhr. Das jeweilige Thema entsteht vor Ort. Keine Anmeldung erforderlich. Vernissage Sonntag, 20. Oktober, 15 Uhr Ausstellung Dienstag, 22. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober, 15 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Ganz anders am Tisch nebenan. Heike Kurth aus Wipperfürth beugt sich über eine große dünne Holzplatte, auf der feine Linien gezeichnet sind. Beim genauen Hinsehen lässt sich ein dichtes Blättermeer erkennen, vielleicht ein Bildausschnitt aus einem Wald. Die Künstlerin hobelt in kleinteiliger Arbeit das weiche Holz mit einem Schneidewerkzeug heraus. „Das Motiv habe ich zu Hause schon vorbereiten, ich bin froh, wenn ich es bis zum Druck am Samstag noch fertig bekomme“, sagt sie.

Einen Tisch weiter sind die Späne weitaus gröber und größer. „Ich arbeite in der Positiv-Negativ-Technik“, sagt Michael Dangel und zeigt auf die Vorskizze. Ein großer, unproportionaler Mann mit Dackel ist darauf zu erkennen, viele Flächen auf der Skizze sind schwarz. Da das Motiv auf dem Druckstock seitenverkehrt ist, erklärt Dangel, brauche er für die schwarze Fläche im Druckbild genug Abhebungsfläche im Holz. „So einen Druck muss man mehrmals durchführen“, sagt der Künstler und verweist auf Bilder um ihn herum. Das Holz nehme die Farbe zunächst stark an, erst mit dem dritten oder vierten Druck entstehe das eigentliche Werk.

Späne sucht man bei Daphna Koll vergebens. „Ich beschäftige mich nicht mit Holzschnitten, sondern mit Monotypien“, sagt die Künstlerin aus Wipperfürth. Bei dieser Technik werde auf flächige Materialien gemalt oder gezeichnet und – solange die Farbe noch feucht ist – auf Papier gedruckt. „So entstehen Unikate“, erklärt Koll, „denn mit der Technik komme ich maximal auf drei Drucke, bevor die Farbe verblasst.“ Direkt vor ihr liegt eine Platte aus Aluminiumschichten, die schwarze Farbe darauf hat sie mit einem Spachtel bearbeitet, und der frische Druck auf dünnem Papier hängt zum Trocknen an der Wand. „Die Werke ziehe ich später auf Rollen auf“, sagt Koll. „Manchmal zerschneide ich die Bilder aber auch.“ Daraus entwickelt sie ganz unterschiedliche Präsentationsformen. „Jedes Material hat eine eigene Dynamik“, sagt sie. „Es ist ein offenes Kunstwerk, also nie so ganz absehbar, was genau daraus wird.“