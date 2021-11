Advent in Wermelskirchen : Erster Arbeitseinsatz für die Weihnachtsbeleuchtung

Wermelskirchen In der Innenstadt laufen die vorweihnachtlichen Vorbereitungen auf Hochtouren: Lichterketten wurden ausgetauscht und Halterungen für die neuen LED-Schneeflocken angebracht. Jetzt fehlen nur noch die Steckdosen, damit am 21. November das Licht angeknipst werden kann.

Routiniert kraxelt André Frowein die Leiter hinauf, legt in luftiger Höhe Schellen an den Laternenmast an und zieht nach. Noch ist nicht wirklich zu erkennen, was hier in wenigen Tagen passieren wird, doch die Passanten, die beim Vorbeigehen neugierig schauen, wohlwollend grüßen und den Einsatz der ihnen bekannten Ehrenamtler loben, wissen genau, was hier vorbereitet wird: „Wir führen heute die Montage der Rahmen für unsere neuen 60 mal 60 Zentimeter großen Schneeflocken durch“, erklärt Frowein. Der Vorsitzende des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) freut sich auf die anstehende Weihnachtszeit und hat sich mit seinem Vorstand zum Ziel gesetzt, nach den nun nahezu zwei schweren Jahren für den stationären Handel, mit einer schicken neuen Weihnachtsbeleuchtung für gemütliche Stimmung in der Stadt zu sorgen. „Die Innenstadt soll in der Vorweihnachtszeit glänzen und viele Menschen aus der Region zu uns locken.“