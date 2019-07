Schulen in Wermelskirchen : Freie Bahn für Handwerker in den Ferien

Wermelskirchen In einigen Schulen laufen Sanierungs- und Ausbauarbeiten, die während des Unterrichtsbetriebs teilweise nicht möglich wären. Ein großes Projekt ist der Ausbau des Dachgeschosses der Katholischen Grundschule St. Michael.

Sommerferien, der Unterricht ruht, aber in den Wermelskirchener Schulen wird fleißig gearbeitet. Firmen nutzen im Auftrag der Stadt diese Phase, um Sanierungs- und Ausbauarbeiten zu erledigen. Rücksicht auf den Schulbetrieb müssen sie in diesen Wochen nicht nehmen. Es darf auch mal lauter werden. Hartwig Schüngel, Leiter des städtischen Gebäudemanagement im Bauamt, zeigt auf, wo die Baustellen liegen. KGS St. Michael Der Ausbau des Daches im Altbau der Katholischen Grundschule sei in der letzten Phase. Das Obergeschoss sei fertig gestellt, zum Ferienende erfolge der Innenausbau des Dachgeschosses. Dort entstehen Gruppenräume für die Offene Ganztagsgrundschuile (OGS). Wie berichtet entstehen in den beiden oberen Etagen größere Räumlichkeiten für die Offene Ganztagsgrundschule. Zum neuen Schuljahr wird das längere Kapitel „Dach“ geschlossen sein. Ursprünglich sollte es 2016 nur neu eingedeckt werden, nachdem eine Undichtigkeit entdeckt worden war. Zunächst wurde es mit einer Plane provisorisch abgedichtet. Allerdings drang Wasser ins Gebäude ein und hinterließ Spuren. Insbesondere der Wasserschaden in der Offenen Ganztagsschule sorgte für dringenden Handlungsbedarf. Weil die Awo gerade die Kita aufgegeben hatte, zogen die Betreuer mit den OGS-Kindern an die Jörgensgasse um. Derweil gab es Bedenken wegen der Statik des Altbaus.

Später wurden auch noch asbesthaltige Bestandteile in der Zwischendecke zum Dachgeschoss und in einer gekachelten Wand entdeckt. Diese Schadstoffe wurden inzwischen fachgerecht beseitigt. Erst danach konnten die Ausbauarbeiten erfolgen. Angebaut werde eine neue Außen-Fluchttreppe, um Brandschutzauflagen Rechnung zu Tragen. „Die alte Treppe reichte nur ins Obergeschoss“, erläutert Schüngel.



Gymnasium Der heiße Sommer zeigt die Dringlichkeit auf: Ohne Sonnenschutz steigen die Raumtemperaturen rasant. Am Städtischen Gymnasium waren am Hauptteil des Pädagogischen Zentrums die Schattenlamellen defekt. Sie werden in Form einer außen liegenden Verschattung erneuert, die zwei Funktionen hat: Sonnenschutz und Verdunkelung der Räume, was bei Einsatz bestimmter Medien wie Power-Point-Präsentation unverzichtbar ist. Außerdem werde die IT-Verkabelung ausgebaut – mit Mittel aus dem Förderprogramm des Bundes für Schulen. Die Stadt trägt dabei einen Eigenanteil. „Uns war wichtig, dass erst einmal die Basis für Digitalisierung geschaffen wird, bevor Tablets gekauft werden“, betont Schüngel.



Schwanenhalle Kein Zuzstand für einen laufenden Trainingas- und Spielbetrieb: Sporttreibende mussten in dieser Sporthalle mit Pfützen rechnen, weil es durchs Dach reinregnete. Größere Schäden ließen sich nicht mehr reparieren, das Material wies zu starken Verschleiß auf. Nun werden Dämmung und Abdichtung des Daches, das derzeit eingerüstet ist, komplett erneuert. Auch die Beleuchtung in der Halle wird neu installiert. Zur ersten DHB-Pokalrunde am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, mit den Gastgebern Bergische Panther müssen diese Arbeiten abgeschlossen sein.