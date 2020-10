WTV-Camp in Wermelskirchen : In den Ferien Tricks für das Handballtraining lernen

Bianca Siegmund trainiert die Jüngsten beim WTV-Handballcamp in der Schwanenhalle. Foto: Jürgen Moll

Wermelöskirchen Zum 20. Mal hat der WTV zum Handballcamp eingeladen – 49 Jungen und Mädchen nehmen teil. Die Begeisterung der Teilnehmer ist wieder groß.

Von Theresa Demski

Florian hat einen kräftigen Wurf. „Ich spiele einfach richtig gerne Handball“, sagt der Neunjährige. Wenn nicht gerade Ferien sind, trainiert er bei den Bergischen Panthern. Er hat noch große Pläne. Die Herbstferien hält sich Florian für das Handballcamp des WTV frei. „Da kann ich viele Sachen lernen, die ich dann im Training anwenden kann“, erklärt er. Zum dritten Mal hat er sich in diesem Jahr für das Handballcamp in der Schuberthalle angemeldet. Seit Montag schleifen dort 49 Jungen und Mädchen an ihrem Talent.

„Uns geht es aber vor allem darum, dass die Kinder Spaß haben“, erklärt Dennis Breuer von der Firma „Scamix“, die das Camp ausrichtet. Schließlich sei es für die Kinder ihre wertvolle Ferienzeit, die sie im Camp verbringen. Allerdings kennen die Trainer viele der Teilnehmer inzwischen aus den vergangenen Jahren und wissen auch um ihre reichen Vorkenntnisse. „Die meisten Kinder im Camp haben auch eine Verbindung zu heimischen Vereinen“, sagt Breuer. Das gilt für Florian und genauso für Mara. Die Achtjährige spielt Handball beim WTV und freut sich über die Tipps und Tricks, die sie im Handballcamp lernt. „Heute Morgen habe ich beim Torwarttraining mitgemacht“, erzählt Mara, „denn vielleicht möchte ich Torhüterin sein“.

Die Trainer nehmen sich mit ihrer Gruppe jeweils ein Thema vor: Am Dienstagmorgen steht für die Jüngsten erst „Passen, Prellen, Werfen“ auf dem Programm, währenddessen trainieren die größeren Kinder nebenan den Schlagwurf mit Passtäuschung. „Zu jeder Einheit gehört ein Aufwärmspiel, die Übung und ein Zielspiel“, erklärt Breuer.

Corona hat die Struktur des Camps in diesem Jahr allerdings auf den Kopf gestellt: In den vergangenen Jahren trainierte die große Gruppe der Kinder gemeinsam vier Tage lang in der Woche. Bis zu 60 Jungen und Mädchen nahmen teil. „Das Interesse ist in diesem Jahr vergleichbar groß“, sagt Breuer. Weil die Auflagen aber vorsehen, dass höchstens 30 Kinder zweitgleich in zwei getrennten Gruppen in der Halle trainieren, hat der WTV das Handballcamp aufgeteilt. Morgens kommen die Jüngeren ins Camp, nachmittags übernehmen die Älteren. „Dafür sind wir dieses Jahr aber fünf statt vier Tage hier“, sagt Breuer.