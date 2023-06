Das närrischste Dorf von Wermelskirchen In Dabringhausen heißt es „Love your Dorf“

Deshalb habe sich das Dorffest-Komitee überlegt, eine Win-Win-Situation zu schaffen, erläutert Tim Tiede: „Da das in Dabringhausen ansässige Unternehmen ‚Interroll‘ Auszubildende und Fachkräfte aus der Gegend gewinnen möchte, haben wir der Firma erfolgreich vorgeschlagen, unter dem Motto ‚Rock’n’Interoll – Life and work in Dabringhausen‘ Sponsor unseres Bühnenprogramms zu werden.“ So könne an den drei Dorffest-Tagen gezeigt werden, wo man cool feiern und arbeiten könne: in Dabringhausen. „Zusammen mit den vielen anderen Sponsoren, ist es uns damit wieder gelungen, dass das Dorffest gut gelaunt und ohne Jammer-Small-Talk auskommt“, blickt Tim Tiede voraus.