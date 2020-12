Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Impfzentrum wohl bald in der Kreisstadt

Die „RheinBerg Galerie“ im Herzen von Bergisch Gladbach aus der Vogelperspektive. Foto: Guido Wagner/GUIDO WAGNER

Wermelskirchen In der „RheinBerg Galerie“ in Bergisch Gladbach wird wohl das Corona-Impfzentrum angesiedelt. Am 15. Dezember soll’s losgehen. Wie nicht mobile Wermelskirchener geimpft werden sollen, ist völlig unklar.

Jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel. Während kreisfreie Städte bereits klare Aussagen über mögliche Impfzentren gemacht haben, hielt sich der Rheinisch-Bergische Kreis in den letzten Tagen sehr zurück und verwies auf Gespräche eines einberufenen Stabes, der Angebote prüfe. Gestern nun nannte die Sprecherin der Kreisverwaltung und des Krisenstabes, Birgit Bär, auf Anfrage dieser Redaktion eine Immobilie, die wohl mit größter Wahrscheinlichkeit das künftige Corona-Impfzentrum wird: Die „RheinBerg Galerie“ in Bergisch Gladbach.

Fünf bis sechs Angebote hatten dem Kreis vorgelegen – das reichte von Sporthallen über leerstehende Gewerbeimmobilien und großen Parkplätzen, wo der Kreis hätte Zelte errichten können. Der „heißeste Favorit“ sei, gestand die Sprecherin zu, das Einkaufszentrum im Stadtkern von Bergisch Gladbach. „Das präferieren wir. Aber es sind noch Detailfragen zu klären. Unterschrieben ist noch nichts.“ Aber alle Voraussetzungen träfen zu.

Der Saturn verlässt das Einkaufszentrum. Dann wird die nötige Fläche für ein Impfzentrum frei. Foto: Guido Wagner/GUIDO WAGNER

Info Kleine Fachgeschäfte und 550 Stellplätze Was Die „RheinBerg Galerie“ wurde 2009 gebaut. Sie kombiniert drei große Flächen für Ankermieter mit vielen kleinen Fachgeschäften aus den Bereichen Mode und Schuhe. Es gibt 550 Stellplätze in einem Parkhaus.

Rund 1900 Quadratmeter Fläche werden gebraucht – die scheinen vorhanden, denn im Untergeschoss wird eine Fläche frei: Saturn hat zum 31. Dezember gekündigt. Das Center hat zudem ein großes Parkhaus, fußläufig erreichbar seien Busbahnhof und S-Bahn, so die Kreissprecherin.

Sie räumte ein, dass der Kreis den Bürgern gern kürzere Wege mit dezentralen Dependancen angeboten hätte. „Aber das Land NRW hat ganz klar vorgeschrieben, dass es in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt nur je ein Impfzentrum geben darf“, sagt Bär. Wer dort geimpft werden soll, steht ebenfalls noch nicht fest; die Handlungsoptionen lägen noch nicht vor, berichtet sie. Die Sprecherin geht aber davon aus, das zuerst empfindliche Gruppen geimpft würden. Wer exakt dazu gehöre, wusste sie auch nicht.

Die „RheinBerg Galerie“ biete sich laut Bär auch deshalb an, weil man mehrere „Impfstraßen“ in der Räumlichkeit einrichten könne. Betreiber des Impfzentrum ist aber nicht der Kreis; der ist nur für die Logistik zuständig. „Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein wird dafür zuständig sein. Sie wird auch das Fachpersonal einstellen.“

Wann mit der Impfung begonnen wird, konnte Bär nicht sagen: Es liege ihr keine Impfstrategie vor. Der Kreis aber plant, bis dem 15. Dezember das Zentrum einsatzbereit zu übergeben. „Das ist die Vorgabe des Landes, nach der wir uns richten.“