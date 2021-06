Gesundheitsamt bietet weiteren Service an : Impfzentrum stellt QR-Code für digitalen Impfpass aus

Wermelskirchen Ab sofort bekommt man bei einem Termin im Impfzentrum automatisch auch den digitalen Impfpass. Vorher Geimpfte bekommen ihn per Post. Und noch einen Service bietet der Kreis nun an.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) gibt seit Freitag im Impfzentrum Bergisch Gladbach den digitalen Impfnachweis in Form eines QR-Codes an jede Person aus, die geimpft wird. Bürger, die bereits einen Termin im Impfzentrum hatten, erhalten einen digitalen Impfnachweis in Form eines QR-Codes bis Ende Juni automatisch von der KVNO per Post oder E-Mail. Die Vereinigung bittet laut Kreisverwaltung darum, abzuwarten und von Rückfragen am Bürgertelefon oder im Impfzentrum abzusehen. Personen, die zum Beispiel aufgrund einer geplanten Auslandsreise auf den Postversand nicht warten oder mangels Adressdaten nicht erreicht werden können, haben die Möglichkeit, eine digitale Impfbescheinigung in Form eines QR-Codes auch über die Apotheke zu beziehen. Über das Onlineportal, das der Deutsche Apothekerverband betreibt, können Interessierte nach ihrer Postleitzahl suchen und bekommen dann eine Auflistung der Apotheken in ihrer Nähe, die digitale Impfbescheinigungen ausstellen. Das Portal kann unter https://www.mein-apothekenmanager.de aufgerufen werden, so der Kreis.