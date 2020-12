Pandemie im Rheinisch-Bergischen Kreis : Impfzentrum ist fertig und einsatzbereit

Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis 9 Bilder So sieht das Impfzentrum in Bergisch Gladbach aus

Rhein-Berg Auf einer Gesamtfläche von rund 2400 Quadratmetern in den Räumen des ehemaligen Elektronikmarktes Saturn hat der Kreis innerhalb kurzer Zeit die Logistik geschaffen, damit zügig mit den Impfungen begonnen werden kann – sobald der Impfstoff vom Bund bereitgestellt wird.

Das Impfzentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises in der RheinBerg Galerie ist fertig. „Ich danke dem gesamten Projektteam meiner Kreisverwaltung für die schnelle und vor allem gelungene Realisierung des Impfzentrums“, freut sich Landrat Stephan Santelmann. Für den Rheinisch-Bergischen Kreis sei es ein Glücksfall gewesen, auf die ehemalige Saturn-Fläche im Untergeschoss der RheinBerg Galerie zugreifen zu können, sagt der Arbeitsschutz-Experte Gerhard Weber, der die Einrichtung des Impfzentrums gemeinsam mit der Medizinerin Mariam Konner leitet. Im Gegensatz etwa zur Eishalle oder gar eines Zeltes seien die Voraussetzungen hier ausgezeichnet. Auch biete die Galerie eine verkehrsgünstige Anbindung an den ÖPNV – Busbahnhof und S-Bahnhof liegen in unmittelbarer Nähe. Parkgelegenheiten seien ausreichend vorhanden. Der Zugang sei sowohl über Aufzug, Rolltreppen und ein separates Treppenhaus möglich.

Gerhard Weber, beim Kreis für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement zuständig, erläutert die Abläufe. „Hier kommt niemand ohne Anmeldung rein – auch kein Impfgegner oder möglicher Störer“, stellt der Organisatorische Leiter des Impfzentrums klar. Wer mit zuvor bei der Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung vereinbartem Termin am Eingang des Impfzentrums erscheint, würde zunächst von der Security in Empfang genommen. Drinnen gehe alles ausschließlich in eine Richtung. „Es gibt eine klare Einbahnstraßenregelung“, so Weber. Der Weg ist mit Hinweisen und Bodenpfeilen gekennzeichnet. An der Anmeldung wird dann überprüft, ob der Impfwillige alle Unterlagen parat hat. „Jeder braucht hier einen Termin, der zugeschickt wird und eine Impfberechtigung“, erläutert Weber.

INFO Impfstoff wird rund um die Uhr bewacht Lagerung Die Anlieferung an das Impfzentrum erfolgt über die zentrale Warenanlieferung der Rhein-Berg Galerie. Bevor der Impfstoff verimpft werden kann, muss er in Kühlcontainern bei minus 70 Grad Celsius in einem separaten sogenannten Rekonstitutionsraum auf zwei bis acht Grad Celsius gebracht werden. „Nach derzeitigem Stand wird dieser Raum von Apothekern betrieben werden müssen“, erklärt Weber. Bewachung Hinter dem schweren Rolltor wird nach Inbetriebnahme des Impfzentrums rund um die Uhr Security zum Schutz des Impfstoffes im Einsatz sein, kündigt Weber an. Der Lagerraum für die Impfstoffe verfügt nochmals zusätzlich über Sicherungen. Er ist fensterlos, ohne Außenwand und sowohl alarm- als auch securitygesichert.

Von der Anmeldung aus, geht es in einen der vier Warteräume. Es werden zum Start vier Impfstraßen vorgesehen, die Kapazität kann auf acht erweitert werden. „In den Impfstraßen arbeitet das medizinische Personal parallel“, erläutert die für den Rheinisch-Bergischen Kreis tätige Arbeitsmedizinerin Dr. Mariam Konner. Der Sicherheitsabstand in den Wartebereichen ist so groß, dass überall der Infektionsschutz gewahrt werden kann. Selbstverständlich komme niemand ohne Maske oder gar mit Krankheitssymptomen in das Impfzentrum hinein.

Die Impfstraßen sind von einem in der Region ansässigen Messebauer errichtet worden. „Sie wurden ganz bewusst so konzipiert, dass auf Türen oder Vorhänge aus hygienischen Gründen verzichtet werden kann, damit die Menschen kontaktfrei in den Impfraum kommen“, sagt Arbeitsmedizinerin Dr. Mariam Konner. So geht es durch einen Gang um zwei Ecken in den eigentlichen Impfraum. Die Trennwände sind ganz bewusst unten offen und haben alle 15 Zentimeter Abstand zum Fußboden, damit Luftzirkulation gewährleistet werden kann. „Überhaupt ist die Frischluftversorgung durch eine sehr leistungsstarke Klimaanlage mit separater Frischluft- und Abluftversorgung hier optimal gelöst“, so die Arbeitsmedizinerin.

Nach erfolgter Impfung geht es in einen Wartebereich, in dem die Patienten noch eine halbe Stunde bleiben sollen, um etwaige Impfkomplikationen auszuschließen. „Es werden Mitarbeitende des Deutschen Roten Kreuzes anwesend sein und die Patienten im Blick behalten“, sagt Konner. In einer Ecke entstehe gerade noch der Sanitätsbereich.

Etwa 20 Impfungen kann jeder Arzt mit seinem Team pro Stunde durchführen, bei vier Impfstraßen sind das 80 Impfungen pro Stunde. Das Land NRW plant, dass die Impfzentren nach einer Anfangsphase im weiteren Verlauf an sieben Tagen die Woche von acht bis 20 Uhr geöffnet sein sollen. „Dann können wir hier pro Tag 960 Menschen impfen“, sagt Gerhard Weber und: Bei Bedarf können die vier Impfstraßen auf acht ausgebaut und die Kapazität so verdoppelt werden.

Insgesamt werden 20 Mitarbeitende von Kreis, Organisationsteam und Hilfsorganisationen im Einsatz sein, dazu kommen rund zehn bis 15 Mitarbeitende des medizinischen Fachpersonals. „Bei der Realisierung und dem Betrieb des Impfzentrums haben wir es mit einer Zusammenarbeit von drei verschiedenen Stellen zu tun“, erklärt Weber die Zuständigkeiten. „Der Kreis richtet die Immobilie her und koordiniert, der Kassenärztlichen Vereinigung obliegt der medizinische Part mit Impfung und mobilen Teams und das Land sorgt für die Versorgung mit dem Impfstoff.“

Der bundesweit geltende Plan für die Reihenfolge der Impfungen sieht zuerst die Impfung von besonders gefährdeten Gruppen vor, wer mobil ist, kann den Termin im Impfzentrum wahrnehmen. Bewohner in Senioreneinrichtungen und nicht mobile Personen der sogenannten „vulnerablen Gruppen“ werden von mobilen Impfteams beispielsweise direkt in den Einrichtungen geimpft.