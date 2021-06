Aktuelle Corona-Zahlen in Rhein-Berg und Wermelskirchen : Impfquote liegt nun bei 59,6 Prozent

Wermelskirchen Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind vier weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter einer in Wermelskirchen. Der kreisweite Inzidenzwert steigt von 1,8 auf 7,1.

Das berichtet die Kreisverwaltung. 42 Personen sind aktuell infiziert, in Wermelskirchen sind es fünf. Es befinden sich 153 Personen in Quarantäne, das sind 4 weniger als bei der letzten Meldung. 33 Bürger in Wermelskirchener befinden sich in häuslicher Isolation.

Zwei Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, beide in intensivmedizinischer Betreuung und an Beatmungsplätzen.