SPD in Wermelskirchen : Immer wieder wilde Müllkippe an der Jahnstraße

Zustand an den Containern an der Jahnstraße. Foto: SPD

Wermelskirchen An der Jahnstraße stehen Wertstoffcontainer. Neben einem Glas- und einem Altkleidercontainer gibt es auch einen Container für Klein-Elektronik. Seit geraumer Zeit wird dieser Bereich zur wilden Müllkippe.

„Um es klar zu sagen: Das Sammeln von Wertstoffen ist gut und richtig, da diese wichtigen Rohstoffe dem Recycling zugeführt werden und so die Umwelt geschont wird. Seit dem Shut-Down müssen die Anwohner aber feststellen, dass dieser Standort verstärkt als wilde Müllkippe genutzt wird“, kritisiert der Lokalpolitiker. Zwar sei der Container am 28. und 30. April von der Stadt gereinigt worden, aber nur wenige Stunden später habe dort schon wieder jede Menge Müll gelegen. Deshalb hat sich Wiersbin jetzt als Wahlbezirksbetreuer (Wahlbezirk 9, Schwanenschule) der Sache angenommen und die Missstände mehrfach an die Verwaltung gemeldet. „Ich bleibe am Ball und werde nachhaken. Aber ich möchte auch an die Vernunft meiner Mitbürger appellieren. Wilde Müllkippen schaden nicht nur unserer Umwelt, sondern auch unserem Stadtbild, dem Image unseres Wohnbezirks“, schreibt Stefan Wiersbin.