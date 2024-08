Anmeldung in Wermelskrichen Immer mehr Schulabschlüsse an der VHS

Wenn Klaus-Dieter Kaufmann vor einer neuen Klasse steht, dann stellt er zum Auftakt immer dieselbe Frage: „Wer von euch ist öfter hängen geblieben als ich?“ Meistens hat er dann die Aufmerksam der 15 Schüler und stellt sich ihren Fragen. „Ich bin vier Mal hängen geblieben, lag im Koma, lebte auf der Straße und wurde dann auf dem zweiten Bildungsweg Lehrer“, erzählt Klaus-Dieter Kaufmann, „ich bin also genau der Richtige für diesen Job“. Damit meint er die Arbeit mit den Klassen, die in der Volkshochschule zum Haupt- oder Realschulabschluss geführt werden. „Ich spüre, was die brauchen“, sagt er. Und das bedeutet auch: Wenn ein Schüler, egal welchen Alters, in seiner Klasse sitzt und von privaten Sorgen und Herausforderungen geplagt wird, dann lässt er ihn in Ruhe. „Ich habe Verständnis für die Schüler“, sagt er, „das kann man nicht lernen, das habe ich einfach“. Aber er weiß auch: Die meisten dieser Schüler finden ihren Weg und meistern ihre Herausforderungen auf dem Weg zum Schulabschluss.