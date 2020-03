Sexuelle Nötigung in Wermelskirchen : Im Zweifel für den Angeklagten?

Aus einem harmlosen Streit kann schnell ein sexueller Übergriff werden. Foto: Artsplav/ Shutterstock.com

Wermelskirchen Fakten + Hintergrund Sexuelle Belästigung und Nötigung sind schwer zu beweisende Delikte. Was können Betroffene machen, um im Fall des Falles nicht mit einem Freispruch des Täters leben zu müssen?

Der Täter wird inflagranti erwischt und ist dazu auch noch geständig: Nicht oft geht es im Strafwesen so eindeutig zu. Vielmehr müssen die Ermittler sehr oft nach der sprichwörtlichen Stecknadel im Heuhaufen suchen, das Gericht muss dann die Fakten bewerten. Und kann manchmal nicht anders als nach dem Rechtsgrundsatz handeln: Im Zweifel für den Angeklagten. Dass dabei oft auch mit einem schlechten Bauchgefühl Recht gesprochen wird, weil das Gericht eventuell schon von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist, aber einfach keine in sich schlüssige Beweis- und Indizienkette aufstellen kann, bringt der Rechtsstaat mit sich. Sexuelle Nötigung ist ein Delikt, bei dem sehr oft die Aussage des Täters gegen jene des Opfers steht. Und oft endet ein Prozess dann mit dem Freispruch des Angeklagten.

Gibt es hierzu ein konkretes Beispiel? Diese Erfahrung hatte auch eine Krankenschwester aus Remscheid machen müssen, die nach einem erstinstanzlichen Verfahren vor dem Amtsgericht Bergisch Gladbach, das bereits mit einem Freispruch geendet hatte, vor das Landgericht Köln in Berufung gegangen war. Und auch dort habe sie am vierten Verhandlungstag von ihrem Anwalt nach einem Rechtsgespräch mitgeteilt bekommen, dass die Berufung keine Aussicht auf Erfolg habe. „Für den Richter stand fest, dass er den Angeklagten wieder freisprechen müsste – weil er ihm die Tat nicht nachweisen konnte“, sagte die Geschädigte dieser Redaktion später. Dabei sei es ihr gar nicht so sehr um eine Verurteilung gegangen, sondern vielmehr darum, dass der Angeklagte sich mit seiner Tat noch einmal auseinandersetzen musste. „Ich bin in Berufung gegangen, weil ich mich als Opfer nicht wahrgenommen gefühlt hatte“, sagte sie.

Info Sexuelle Belästigung kann viele Formen haben Verbal Sexuell anzügliche Witze, aufdringliche Kommentare über Kleidung oder Aussehen, Zweideutigkeiten oder sexualisierte Sprache im Allgemeinen. Non-verbal Aufdringliches Starren, anzügliche Blicke, Hinterherpfeifen, sexualisierte E-Mails, SMS, Fotos oder Videos, unsittliches Entblößen oder unangemessene Annäherungsversuche in sozialen Netzwerken. Physisch Unerwünschte Berührungen, wiederholtes Annähern oder Herandrängeln, körperliche Gewalt, sexualisierte Übergriffe bis zur Vergewaltigung. Beratung Die Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes hat eine Beratungsstelle eingerichtet unter Tel. 030 185551855 oder E-Mail: poststelle@ads.bund.de

Was ist aber eigentlich sexuelle Nötigung. Was versteht man darunter? In Rhein-Berg sei das ein Frauenthema, sagt die Außenstellenleiterin der Hilfsorganisation Weißer Ring im Rheinisch-Bergischen Kreis, Renate Pfeiffer. „Sexuelle Belästigung fängt bei dummen Sprüchen an, geht über unsittliche Berührungen eines anderen Menschen. Sexuelle Nötigung geht weiter, bis hin zur Gewaltanwendung oder Todesdrohung, um eine solche Berührung zu ermöglichen“, ergänzt Richard Barz, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde in Bergisch Gladbach. Und hier wird auch schon die Schwierigkeit des Themas deutlich – denn in der Regel geschehen solche Übergriffe nicht vor Zeugen. Dann steht im Zweifel wieder Aussage gegen Aussage. Oder wie Renate Pfeiffer sagt: „Recht kriegen und Recht haben sind zwei Paar Schuhe.“

Was können Betroffene machen? Da sind sich alle Beteiligten einig – Renate Pfeiffer genauso wie die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wermelskirchen, Esther Wargenau-Zeitz, und die Polizei: „Es ist wichtig, Beweise zu haben. Aufschreiben und genau dokumentieren, was wann geschehen ist. Und die Polizei mit ins Boot holen“, sagt Renate Pfeiffer. „Opfer sollten auf jeden Fall Anzeige bei uns erstellen“, betont auch Richard Barz und ergänzt: „Wenn der Übergriff am Arbeitsplatz stattgefunden hat, dann sollte auch der Arbeitgeber mit einbezogen werden.“ Esther Wargenau-Zeitz berichtet aus ihrer Praxis, dass die Hemmschwelle, einen Vorfall zu melden, hoch sei. „Wenn die Kollegen zu mir kommen, ist das Kind meist schon in den Brunnen gefallen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte.

Was kann man unmittelbar tun? Die Wahrnehmung dessen, was übergriffig ist, sei unterschiedlich, sagt Renate Pfeiffer. Esther Wargenau-Zeitz ergänzt: „Man sollte es direkt ansprechen, denn oft kann man es dann direkt klären – manchmal ist ein Starren einfach nur gedankenlos und keineswegs übergriffig.“ So hätten sämtliche Vorfälle in der Stadtverwaltung geklärt werden können. Die Gleichstellungsbeauftragte verweist zudem auf einen Leitfaden der Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes. Kreispolizeisprecher Richard Barz sagt: „Betroffene sollten sich klar äußern. Mit Sätzen wie: Das will ich nicht! Außerdem sollten sie sich frühzeitig Verbündete suchen und alles genau dokumentieren.“