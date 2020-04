Verkehr in Wermelskirchen : Im Schilderwald den Durchblick behalten

Wermelskirchen Wer blickt denn da noch durch? Zu Beginn der Telegrafenstraße hat sich die Zahl der Verkehrsschilder vervielfacht. Der Grund: Die Fläche muss freitags für den Wochenmarkt freigehalten werden.

(tei.-) Ob ortsfremd oder Wermelskirchener: Wer in die Telegrafenstraße einbiegt, verliert schnell den Überblick über die Verkehrsregeln angesichts der massiv angestiegenen Zahl von Verkehrsschildern. Der Autofahrer konzentriert sich zumeist auf Zebrastreifen und Verkehr auf dem Brückenweg – da ist man schnell an den meisten Schildern vorbei gerollt. Seit der Wochenmarkt freitags in den Parkbuchten stattfindet, hat sich die Zahl der Verkehrsschilder noch einmal erhöht (Foto: Udo Teifel). Sie standen bisher als mobile Park- und Halteverbotshinweise dort. In dieser Woche sind die Hülsen einbetoniert, die Schilder fest installiert.