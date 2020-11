Senioren in Wermelskirchen : Im Rentenalter nochmals den Versicherungscheck machen

Senioren in Wermelskirchen

Wermelskirchen Mit dem Eintritt ins Rentenalter sollten Senioren ihren Versicherungsbestand einer Überprüfung unterziehen, empfiehlt der Sprecher des Bezirks Bergisch Land im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute.

Jede Lebensphase hat ihre besonderen Chancen und Risiken. Braucht man beispielsweise am Anfang seiner Erwerbsphase dringend eine Berufsunfähigkeitsversicherung, um die eigene Existenz abzusichern, so ist diese im Rentenalter unnötig. Mit dem Eintritt ins Rentenalter sollten daher auch Senioren ihren Versicherungsbestand einer Überprüfung unterziehen, so Lothar Weber, Sprecher des Bezirks Bergisch Land im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute.