Sommer in Wermelskirchen : Im Kleingarten herrscht Erntezeit

Wermelskirchen In diesem Monat genießen sie die Früchte ihrer Arbeit: Die Kleingärtner am Drosselweg haben alle Hände voll zu tun. Das gilt für Gerlinde und Nikolaus Ehling genauso wie für Ingeburg Fettke, die älteste Gärtnerin der Anlage.

Der Mittagstisch ist reich gedeckt. Gerlinde Ehling hat einen bunten Salat gemacht – mit Tomaten, die gerade noch am Strauch hingen, mit Paprika und grünen Blättern. Dazu gibt es frisch geerntete Kartoffeln, mit Zwiebeln angebraten, die vergangene Woche noch in der Erde steckten. Nikolaus Ehling hat den Tisch gedeckt, auf der gemütlichen Terrasse im Kleingarten geht ein leichter Wind. „So viel Freude wie dieses Jahr hat uns der Garten vorher noch nie gemacht“, sagt Nikolaus Ehling. Das liegt auf der einen Seite an der reichen Ernte, die das Ehepaar seit Anfang des Monats einfährt. Vor allem aber liegt das an der Corona-Krise, die viele Menschen in ihre eigenen vier Wände verbannte.

Anlagen In Wermelskirchen gibt es vier Kleingartenvereine – an der Wirtsmühle, am Drosselweg, an der Mannesmannstraße und in Kenkhausen. Insgesamt werden rund 40.000 Quadratmeter Fläche genutzt. In den vier Vereinen sind 110 Mitglieder aktiv – die Zahl ist identisch mit den Gärten.

Beim Einkaufen hatten sie die Gärten entdeckt, die am Hang hinter dem Drosselweg liegen. Und als sie schließlich lasen, dass eine Parzelle frei geworden war, riefen sie sofort an. „Als wir zum ersten Mal in den Garten kamen, hat es in Strömen geregnet“, erzählen die beiden, „aber wir wussten trotzdem sofort: Das ist er.“ Der letzte Garten am Weg, direkt am Wald, wurde vor 27 Jahren zu ihrem Refugium. Sie kannten das Sähen, Pflanzen und Ernten beide aus ihrer Kindheit. Sie wussten, wie Gemüse und Obst gedeiht. Und sie verwandelten das kleine Stückchen Garten in ihr eigenes Refugium, veränderten es jedes Jahr ein bisschen mehr. „Jetzt ist es fertig und genau so, wie wir es uns wünschen“, sagt Nikolaus Ehling. Bohnen, Erbsen, Paprika, Peperoni, Zucchini, Gurken und Frühsalat, Erdbeeren, Himbeeren, Quitten und Äpfel: Die Beete sind reichlich gefüllt. „Nur das Wasser wird mal wieder knapp“, sagt Ehling. 1200 Liter sammelt er eigentlich in den Regentonnen, in der vergangenen Woche nutzte er den letzten Rest. „Es muss wieder regnen“, sagt er. Und dann setzen sich die beiden zum Mittagessen zusammen.