Europäischer Mobilitätswoche in Wermelskirchen : Spitzengeschwindigkeit mit dem Bobbycar

Volle Fahrt voraus: So wie Ben nahmen am Samstag 16 Kinder am Bobbycar-Rennen im Hüpp-Park teil. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Bei der Mobilitätswoche kamen am Wochenende Kinder und Erwachsene in Fahrt: Im Hüpp-Park fand ein Bobbycar-Rennen statt, am Autohaus trainierten Pedelec-Fahrer mit ihren Rädern.

„Ein ganz kleines bisschen Angst habe ich jetzt schon“, sagt Miguel, bevor er sich den Helm auf den Kopf setzt. Der Achtjährige wirft einen respektvollen Blick auf die Strecke, die vor ihm liegt. „Ganz schön eng“, sagt er, „und ich glaube, man wird richtig schnell.“ Und trotzdem: Der Achtjährige will beim Bobbycar-Rennen am Samstagnachmittag dabei sein. „Weil es Spaß bringt“, sagt er, „ganz sicher“. Also zieht er seine Knie- und Armschoner an, setzt den Helm auf und nimmt dann auf dem Bobbycar Platz. Genau wie 15 andere Kinder macht er sich für seinen Einsatz bereit. Neben ihm hat gerade Leo seinen Helm aufgesetzt. „Ich hab schon ganz schön lange nicht mehr auf einem Bobbycar gesessen“, erzählt er. Schließlich ist er schon neun und eigentlich fahren eher die Jüngsten auf den roten Flitzern. Aber gestern sei er im Park schon Probe gefahren, um sich auf das Rennen vorzubereiten, verrät er. „Ich lege die Beine nach vorne“, ergänzt er und blickt konzentriert auf die Strecke.

In der Zieleinfahrt haben unterdessen zwei Mitarbeiterinnen des Kinderbereichs der Katt mit ihren Stoppuhren Aufstellung bezogen. Jan Jagurdzija steht am Startpunkt, spricht noch kurz mit den Kindern und schlägt dann zum ersten Mal an diesem Nachmittag den Gong: Die erste Fahrerin holt ordentlich Schwung, lässt sich fröhlich anfeuern und rast dann die rund 50 Meter den Berg hinunter. „Jeder Teilnehmer darf die Strecke drei Mal fahren“, erklärt Jan Jagurdzija. Die beste Zeit wird gewertet. Das Katt-Team hat die Kinder zuvor in zwei Gruppen eingeteilt – Teilnehmer vor und nach ihrem neunten Geburtstag. Während sich gerade Ben an der Startlinie bereit macht, warten die anderen Kinder geduldig auf ihren Einsatz. Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments sorgen für Waffeln, Getränke und Musik. Einige Eltern und Bürgermeisterin Marion Lück haben an der Rennstrecke Aufstellung bezogen. „Uns war es wichtig, an der Mobilitätswoche teilzunehmen“, sagt Jan Jagurdzija, „und die Kinder in Bewegung zu bringen.“ Schließlich gehe das Thema auch schon die Jüngsten an.

Info Autohaus beteiligt sich mit einer Show Aktion Bernd Hildebrandt stellte nicht nur seinen Parkplatz für das Pedelec-Training und Kaffee und Erfrischungen für die Teilnehmer zur Verfügung, sondern gab auch einen Einblick in die aktuellen E-Modelle in seinem Autohaus. „Wenn wir über das Thema Mobilität reden, geht es um Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer“, erinnerte Hildebrandt, „das passt heute also alles bestens zusammen.“ Aktionswoche Seit Donnerstag finden in Wermelskirchen Aktionen zur Europäischen Mobilitätswoche statt: Das Programm solle genau diese Vielfalt widerspiegeln, erklärt Stadtplanerin Daniela Zache. So vielseitig wie die Mobilität sei auch die Zielgruppe.

An diesem Samstag kommen in Wermelskirchen Menschen ganz verschiedener Generationen in Bewegung: Denn auf dem Parkplatz am Autohaus Hildebrandt nehmen Erwachsene am Pedelec-Training teil. Jürgen Dahlmann von der Verkehrswacht in Solingen übt auf Einladung der Stadt mit den Teilnehmenden das Wenden und Bremsen, Anfahren und Lenken. „Mit dem E-Bike kamen anfangs vor allem viele Senioren wieder aufs Rad“, erinnert Dahlmann. Die Geschwindigkeiten stiegen und mit ihnen die Unfallzahlen. „Wir empfehlen deswegen dringend fahrtechnische Übungen, bevor es in den Straßenverkehr geht“, sagt Dahlmann. Und genau die bietet er an diesem Vormittag an. Rund 15 Interessierte haben sich angemeldet, ihre Räder und Helme mitgebracht und Aufstellung auf dem Parkplatz bezogen. Auf Kommando des ehemaligen Polizisten fahren sie mal einhändig, bremsen dann scharf oder bewältigen einen Parcours.

„Ich habe gemerkt, dass ich im Alltag auf dem Rad vor allem in Rechtskurven manchmal unsicher werde“, erzählt Susanne Röntgen (65). Deswegen habe sie sich für den Kursus angemeldet. Und schon nach der ersten Hälfte stellt sie zufrieden fest: „Ich bin schon sicherer geworden.“