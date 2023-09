Kultur in Wermelskirchen Blues-Wochenende zum Herbstbeginn

Da waren etwa Songs wie der New-Orleans-Klassiker „St. James‘ Infirmary“, den es in zahllosen und ganz unterschiedlichen Interpretationen gab. Etwa der von Dr. John, die auch Bobbert und seine Mitmusiker sich widmeten, oder auch jene eines anderen „Doktors“, nämlich dem grantigen Fernseharzt Dr. House, gespielt von Hugh Laurie, der neben der Schauspielerei auch eine New-Orleans-Swing-CD aufgenommen hatte. Oder aber einer sehr eigenständigen Version – ohne Gitarre! – von Jimi Hendrix‘ „The Wind Cries Mary“, bei der man aufpassen musste, dass man das Original erkannte. Aber auch eigene Songs wie das schmissige „Hands Off“ kamen wunderbar beim Publikum an, das zwar nicht in so großer Zahl wie am Freitagabend erschienen war, sich aber dennoch schwer begeistert von der sehr eingängigen Musik des Quintetts aus dem Raum Köln-Bonn zeigte, wie unschwer am kräftigen Applaus zu erkennen war.