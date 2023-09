Tag der Zahngesundheit „Von Karies sind 98 Prozent der Bevölkerung betroffen“

Dr. Erling Burk Die Zähne sollten mindestens zweimal am Tag nach den Mahlzeiten geputzt werden. Außerdem sollte man die Zahnzwischenräume mindestens einmal am Tag mit Zahnseide oder einer Interdentalbürste reinigen. Zu einer guten Mundhygiene gehört auch der Besuch in der Zahnarztpraxis und eine Beratung durch Zahnärztin, Zahnarzt oder das Prophylaxeteam. Nur so erfahren Patienten, welche Pflege für ihre Zähne und ihr Zahnfleisch am besten geeignet ist und bekommen die richtige Technik von einem Prophylaxe-Profi gezeigt.