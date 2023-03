Im Gespräch mit dem Wermelskirchener Diethart Spickerman „Ich komme vollkommen zur Ruhe“

Spickermann Ich säe, pflanze und ernte nach dem Mondkalender. Und wenn da jemand drüber lacht, dann sage ich immer: Was die Ebbe und Flut bewirken und steuern kann, das kann auch die Säfte in Pflanzen beeinflussen. Mein Rekord ist: Kohlrabi nach dem Mondkalender ausgesät – und die ersten Keimblätter guckten nach einem Tag aus dem Boden. Normal sind das mindestens zehn Tage. Beim Ernten ist das so – Obst und Gemüse schmecken ganz anders, je nachdem, wann man das erntet, ob an einem sogenannten „Blatttag“, dann schmeckt die Tomate fad, oder an einem „Fruchttag“, dann schmeckt das um Welten besser. Es ist unfassbar – aber auch meine Frau merkt das, wenn ich ihr die unterschiedlich geernteten Gemüse oder Früchte gebe. Ich habe das irgendwann einmal gehört und einfach einmal ausprobiert. Probieren geht über Studieren, so sage ich immer. Ich habe mir auch angelesen, welche Gemüsepflanzen mit welchen Schutzpflanzen gut zusammen auf dem Feld stehen können. Ich arbeite nach dem Vier-Felder-Prinzip, dabei rotiert die Pflanzung durch, so dass der Boden auch nicht ausgelaugt wird. Ich bin davon einfach nur begeistert, wenn ich darüber nachdenke.