DRK-Ortsverein Wermelskirchen „Jeder erwartet, dass im Notfall geholfen wird“

Bernd Koebke Der Schweizer Kaufmann Henry Dunant wurde zufällig am 24. Juni 1859 Augenzeuge der Schlacht von Solferino in Italien zwischen dem Kaisertum Österreich und dem Königreich Sardinien. Schnell war klar, dass die vorhandenen sanitätsdienstlichen Strukturen bei weitem nicht ausreichten. So trommelte er spontan viele Freiwillige zusammen, vor allem Frauen aus den Dörfern, um allein nach dem Maß der Not zu helfen er koordinierte die Hilfe selbst. Nach der Schlacht gründete Dunant mit vier Mitstreitern am 17. Februar 1863 in Genf das „Komitee der Fünf“, den Vorläufer des heutigen „Internationalen Komitees vom Roten Kreuz“ (IKRK).