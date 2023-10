Kinderbetreuung in Wermelskirchen Im Einsatz für mehr Betreuungsplätze

Nach der Schule musste eine Entscheidung her. Also ließ sich Alina Schrahe als Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden. „Aber eigentlich wusste ich schon damals, dass ich was ganz anderes will“, sagt sie. Der Traum, mit Kindern zu arbeiten, habe sie schon immer beschäftigt. Jetzt, mit 27, erfüllt sie sich ihren Wunsch. „Ich bin inzwischen selber zweifache Mutter und kenne den Kampf um einen Platz bei einer Tagesmutter und später in der Kita“, sagt sie, „es geht mir auch darum, diese Situation für Familien zu entspannen.“ Deswegen hat sich Alina Schrahe nun bei ihrem Jugendamt gemeldet und Bescheid gegeben, dass sie sich zur Kindertagespflegeperson ausbilden lasse – umgangssprachlich: zur Tagesmutter. Dann hat sie sich bei der Volkshochschule (VHS) angemeldet zum Kursus „Tätigkeitsvorbereitende Qualifikation zur Kindertagespflegeperson nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“. Es ist der erste von zwei nötigen Qualifizierungsläufen, die künftige Tageseltern bestehen müssen – in Kooperation mit dem Jugendamt. Er endet im Juni.