Sitzungen werden in die Feuerwache verlegt : Im Bürgerzentrum laufen noch die Trockner

Wermelskirchen Nach dem Wasserschaden steckt noch Restfeuchtigkeit in den Böden. Ein Gutachter prüft nächste Woche, ob der Parkettboden in den Sälen noch aufgearbeitet werden kann oder ausgetauscht werden muss.

Zwei Wochen nach dem Wasserschaden surren in den Sälen des Bürgerzentrums noch die Bautrockner. Warme Luft wird in den Boden geleitet und an anderer Stelle wieder abgesaugt. Dafür wurde der Parkettboden an zahlreichen Stellen geöffnet und tiefe Löcher in den Estrich gebohrt. Die Eimer in den Lufttrocknern, in denen das Wasser gesammelt wird, sind inzwischen fast leer. Das Gros des ausgelaufenes Wassers konnte offensichtlich auf diese Weise aus dem Gebäude entfernt werden. Doch die Säle bleiben vorerst gesperrt, auch die Politik muss ausweichen. Die Sitzung werden ausgelagert. Noch ungeklärt ist die Versicherungsfrage, also wer für den Schaden, der auf eine sechsstellige Summe geschätzt wurde, aufkommt.