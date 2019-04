Mitarbeiter hatten Bewohner größtenteils evakuiert : Brand im Altenheim – keine Verletzten

Wermelskirchen Im Keller der Einrichtung „Regenbogen“ brannte am Freitagvormittag ein Sicherungskasten. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter die meisten Bewohner schon evakuiert. Ein Kurzschluss hatte das Feuer ausgelöst.

Glück im Unglück hatten Bewohner und Mitarbeiter des Altenheims „Regenbogen“ an der Remscheider Straße: Als es am Freitagvormittag in einem Technikraum im Untergeschoss des Gebäudes brannte, konnten alle Heimbewohner in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand. „Das Personal hat richtig gehandelt. Es hat alles vorbildlich funktioniert“, lobte Ingo Mueller, stellvertretender Chef der Feuerwehr, nach dem Einsatz das Verhalten der Mitarbeiter in dieser Ausnahmesituation.