Abschlussfeier des städtischen Gymnasiums Wermelskirchen : Im Abitur heute mehr fürs Leben gelernt

Wermelskirchen Für die diesjährigen 136 Abiturienten des Gymnasiums ging am Donnerstag mit der Verleihung der Zeugnisse im Dönges-Eifgen-Stadion ihre zwölfjährige Schulzeit zu Ende. Trotz eines mehr als chaotischen letzten Schuljahres in der Pandemie zeigten sich die frisch gebackenen Abiturienten glücklich und Eltern sowie Lehrer stolz auf die erbrachte Leistung dieser nun krisenerprobten Generation.

Eine Generation, die weitaus mehr fürs Leben gelernt hat als das, was ihnen der Lehrplan vermitteln konnte, stellte auch Bürgermeisterin Marion Lück bei ihrer Ansprache klar: Die diesjährigen Abiturienten hätten sich aufgrund der Corona-Pandemie viel stärker als andere Jahrgänge vor ihnen in Eigenverantwortung, Flexibilität und Frusttoleranz üben müssen. Wichtige Eigenschaften, die ihnen für ihre weiteren Lebenswege zu Gute kommen würden, bescheinigte ihnen die Bürgermeisterin. Sie freute sich, dass die Abiturienten nach vielen Entbehrungen nun auch einen kleinen Abiball würden feiern würden. „Lassen Sie es krachen. Sie haben es verdient.“

Die Vertrauenslehrer Ulrike Gerber und Heiner Kalenberg hielten eine eher launige Rede, fokussierten sich dabei auf die vergangenen Monate im Distanzunterricht und gaben eine kleine Kostprobe, wie eine solche Unterrichtseinheit über Videokonferenz ablaufen konnte: Kameras blieben aus, weil – so die Vermutung der Lehrer – viele von ihnen in den ersten Stunden wohl noch immer im Schlafmodus oder gar in ungewöhnlichen Outfits am Videomeeting teilnahmen, „mit denen sie wohl nie zur Schule gekommen wären“, äußerte Gerber amüsiert. Wenn Hausaufgaben nicht eingereicht wurden, lag es immer daran, dass das Internet nicht funktionierte.